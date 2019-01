Crédit Agricole : nouveau directeur général pour CACF France

02/01/2019 | 10:31

Crédit Agricole annonce la nomination de Laurent Cazelles comme directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance France, à compter du 1er janvier 2019. A ce titre, il est membre du comité exécutif et second dirigeant effectif de CA Consumer Finance.



Laurent Cazelles a fait l'essentiel de sa carrière dans le Groupe Crédit Agricole. En 2012, il a été nommé directeur général adjoint de la Caisse régionale de l'Anjou et du Maine, puis, en 2017, de la Caisse régionale Toulouse 31.



Filiale spécialisée en crédit à la consommation (via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift Courtage en France), Crédit Agricole Consumer Finance gérait 82,6 milliards d'euros d'encours de crédit au 31 décembre 2017.



