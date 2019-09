Crédit Agricole : nouveaux actionnaires pour Predica Energies

19/09/2019 | 09:57

Crédit Agricole Assurances annonce que la Banque des Territoires et Groupama vont entrer au capital de Predica Energies Durables (PED).



Cette filiale de Crédit Agricole Assurances est dédiée aux investissements dans les actifs de production d'énergies renouvelables aux côtés d'Engie.



A l'issue de la transaction, les deux nouveaux investisseurs détiendront respectivement 22 % et 18 % du capital de PED, Crédit Agricole Assurances restant l'actionnaire majoritaire de PED avec 60 % du capital.



' Le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans la trajectoire 2°C. En tant qu'investisseur responsable, nous souhaitons contribuer par nos investissements à l'atteinte de cet objectif ' a déclaré Jean-Jacques Duchamp, directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances.



