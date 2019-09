Crédit Agricole : offre publique d'achat amicale de CACEIS

18/09/2019 | 08:25

CACEIS Bank et KAS BANK indiquent ce jour que toutes les autorisations réglementaires requises dans le cadre de l'offre publique amicale de CACEIS sur KAS BANK ont été obtenues.



Ceci inclut les 'déclarations de non-objection' de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la Banque Centrale des Pays-Bas (DNB).



Aussi bien KAS BANK que CACEIS recommandent aux actionnaires de KAS BANK d'accepter l'offre en cours.



La période d'offre prendra fin lundi 23 septembre 2019 à 17h40, sauf prorogation.



