Crédit Agricole : présente son nouveau Plan à moyen terme

06/06/2019 | 08:08

Le crédit Agricole a présenté son nouveau Plan à moyen terme (2019-2022) avec des objectifs de rentabilité améliorés et sécurisés.



Le groupe vise un objectif de résultat net part du Groupe 2022 supérieur à 5 MdsE pour Crédit Agricole S.A. , un ROTE 2022 supérieur à 11 % pour Crédit Agricole S.A. un CET1 à fin 2022 intégrant les évolutions réglementaires de plus de 16% pour le groupe Crédit Agricole et plus de 11% pour Crédit Agricole SA.



' Les objectifs de CET1 fixés à fin 2022 pour le groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. respectivement supérieur à 16 % et à 11%, tiennent compte des durcissements réglementaires significatifs attendus d'ici là ' précise le groupe.



Trois leviers sont mis en place pour le nouveau Plan à moyen terme : une croissance sur tous les marchés avec pour objectif d'être premier en conquête clients, des synergies de revenus pour atteindre 10 MdsE en 2022 et la transformation technologique pour une efficacité renforcée avec une enveloppe dédiée de 15 MdsE sur quatre ans.



