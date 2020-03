Crédit Agricole : projet pilote en Côte d'Ivoire

02/03/2020 | 11:40

Crédit Agricole annonce la réalisation d'un projet pilote de titrisation pour lutter contre la précarité énergétique en finançant la fourniture d'équipements solaires individuels hors réseau à des populations principalement rurales.



Il s'agit de financer de l'activité 'Solar Home Systems' de ZECI (Zola EDF Cote d'Ivoire), qui commercialise et assure la maintenance des kits solaires pour répondre aux besoins des populations, dans le cadre de contrats de vente à tempérament sur trois ans.



Un véhicule (NEoT CI) a ainsi été créé pour racheter les créances et les kits solaires de ZECI au fur et à mesure de la conclusion des contrats. Son financement a été structuré sous la forme d'une titrisation par Crédit Agricole CIB, SG CIB et Société Générale Côte d'Ivoire.



