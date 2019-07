Crédit Agricole prolonge jusqu'en 2024 sa coentreprise FCA Bank avec Fiat Chrysler

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole Consumer Finance, filiale du groupe bancaire Crédit Agricole, a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour prolonger sa coentreprise à parité avec le constructeur automobile Fiat Chrysler Automobiles (FCA), FCA Bank, jusqu'en décembre 2024.

"Le renouvellement du partenariat entre Crédit Agricole Consumer Finance et FCA permet à FCA Bank de continuer à proposer les meilleurs services et d'améliorer encore sa rentabilité", a indiqué la banque dans un communiqué.

Les termes du contrat renouvelé sont sensiblement les mêmes que ceux de l'accord actuel. Ils ont permis à FCA Bank, depuis l'origine du partenariat, "de plus que doubler sa production et plus que tripler son résultat net, tout en maîtrisant ses charges et son coût du risque", a ajouté Crédit Agricole. FCA Bank dispose d'une licence bancaire depuis 2015.

Avec 18 marchés et 18 marques servies, cette coentreprise propose en Europe des solutions financières dédiées au secteur automobile. Elle propose une offre complète de services financiers à destination des différentes marques du groupe FCA et d'autres constructeurs tels que Jaguar Land Rover, Ferrari, Aston Martin et Morgan. Son portefeuille de partenaires comprend également le constructeur européen de camping-cars et de caravanes Erwin Hymer et des fabricants de motos tels que Harley Davidson et MV Agusta.

Au 31 décembre 2018, FCA Bank a déclaré un portefeuille d'environ 26,8 milliards d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

