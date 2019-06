Crédit Agricole : protocole d'accord avec NEXI au Japon

11/06/2019 | 11:06

Crédit Agricole CIB annonce la signature, par sa succursale de Tokyo, d'un protocole d'accord avec Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) pour la coopération concernant l'utilisation de fonds d'infrastructures et de project bonds.



Le protocole d'accord a pour objectif d'établir un cadre de coopération entre NEXI et 13 établissements financiers, dont Crédit Agricole CIB, afin de leur permettre de structurer et d'émettre ce type de produits bénéficiant de la couverture d'assurance de NEXI.



À travers cette initiative, NEXI souhaite attirer des financements en provenance de nouveaux acteurs financiers, notamment des investisseurs institutionnels, face à la demande croissante pour les projets d'infrastructures dans les pays en développement.



