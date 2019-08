Crédit Agricole : recul de 12,4% du résultat net sous-jacent

02/08/2019 | 07:36

Crédit Agricole publie un résultat net part du groupe sous-jacent du deuxième trimestre 2019 en recul de 12,4% à 1.242 millions d'euros, soit 0,40 euro par action, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en retrait de 1% à 2.140 millions.



Les revenus sous-jacents ont augmenté de 0,6% à 5.179 millions, notamment grâce à la forte hausse des revenus dans le pôle gestion de l'épargne et assurances (+6,6%), mais aussi grâce à la performance de l'ensemble des pôles métiers (+1,9% hors AHM).



Ces tendances ont été accompagnées par une maîtrise des charges d'exploitation sous-jacentes hors FRU, en progression de 2% (+1,3% pour les métiers seuls). Le coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU s'est ainsi élevé de 0,8 point à 58,6%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.