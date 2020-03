Crédit Agricole : rejoint le réseau Marco Polo

10/03/2020 | 11:44

Crédit Agricole CIB annonce son entrée dans la phase pilote avec Marco Polo.



Il s'agit de l'un des réseaux les plus importants au monde pour le financement du commerce international et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), dont l'objectif est d'apporter des gains d'efficacité significatifs dans le financement du commerce international, des créances commerciales et de la supply chain.



' Le réseau Marco Polo fournit à ses membres des solutions de dernière génération en matière de financement du commerce international et du BFR, sur la base de la technologie Blockchain et d'interfaces de programmation d'application ' indique le groupe.



Laurent Chenain, Responsable mondial d'International Trade & Transaction Banking chez Crédit Agricole CIB a déclaré ' Il s'agit d'un réseau innovant, qui réunit des entreprises, des institutions financières, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement et des fournisseurs de technologies, et qui vise à bâtir l'avenir de la banque commerciale transactionnelle. '



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.