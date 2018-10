Crédit Agricole : relèvement de note crédit chez S&P

22/10/2018 | 09:22

Crédit Agricole SA annonce que S&P Global Ratings a décidé vendredi soir un relèvement d'un cran à A+ (contre A précédemment) de sa note long-terme, avec une 'perspective stable', la note court-terme étant confirmées à A-1.



S&P met en avant 'la performance financière solide démontrée par le groupe, son profil de risque faible associé à une forte diversification des expositions aux risques, ainsi que le niveau plus élevé que ses pairs de la couverture des encours douteux'.



L'agence de notation juge aussi que 'le modèle économique équilibré et diversifié, associé à une politique d'engagement disciplinée et un faible appétit pour le risque, plaide pour une réduction structurelle, et non seulement cyclique, du coût du crédit'.



