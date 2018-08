Crédit Agricole : résultat net record depuis la cotation

03/08/2018 | 07:25

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent de 1418 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, en croissance de 19,6% en comparaison annuelle, atteignant son niveau plus élevé depuis la cotation du groupe bancaire.



'Ce résultat très élevé a été obtenu grâce à un haut niveau d'activité, de bonne qualité en termes de marges et de risques, dans tous les métiers, avec une mention spéciale pour la banque de financement/grandes clientèles', explique-t-il.



Toujours en sous-jacent, le produit net bancaire augmente de 11,4% à 5146 millions d'euros et, grâce à un excellent contrôle des coûts hors FRU, le résultat brut d'exploitation progresse de 17,5% à 2162 millions (+14,9% à périmètre et change constants).



