Crédit Agricole : signature de l'accord avec Banco BPM

01/07/2019 | 08:03

Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM annoncent avoir signé, avec trois mois d'avance sur le calendrier prévu, l'accord définitif pour renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les quinze prochaines années.



Agos vient ainsi d'acquérir ProFamily Spa, filiale de Banco BPM qui sera renommée ProAgos SpA une fois l'activité non-bancaire regroupée dans une entité distincte, pour un montant total de 310 millions d'euros.



Par ailleurs, cette coentreprise (détenue à 61% par CACF et 39% par Banco BPM) étend la distribution de ses produits à l'ensemble du réseau et des canaux de distribution de Banco BPM (1.750 agences) dans le cadre d'un accord exclusif de 15 ans.



