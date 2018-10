Crédit Agricole : un nouveau Directeur Général pour CA CIB

31/10/2018 | 18:26

Le Conseil d'administration de Crédit Agricole CIB, banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, a nommé Jacques Ripoll Directeur Général de Crédit Agricole CIB.



Il devient également Directeur Général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Grandes Clientèles, constitué de la banque de financement et d'investissement, de la gestion de fortune (CA Indosuez Wealth Group) et des services aux institutionnels et aux entreprises (CACEIS).



Jean-Yves Hocher conserve la Présidence de CA Indosuez Wealth Group et de CA Indosuez (Switzerland) SA.



