Crédit Agricole : un nouveau Directeur général en Pologne

22/07/2019 | 11:13

Crédit Agricole annonce la nomination de Jean-Bernard Mas au poste de Directeur général de Crédit Agricole Polska. Il intègre le Comité de Direction de Crédit Agricole S.A. Il succède à Olivier Constantin, nommé Directeur Général du Crédit Agricole d'Aquitaine.



Crédit Agricole Polska regroupe Credit Agricole Bank Polska, une des 7 banques de proximité à l'international du Crédit Agricole, implanté par ailleurs en Italie, Serbie, Roumanie, Ukraine, en Egypte et au Maroc, et ARC broker (structure de courtage en assurances).



' Avec 4 100 collaborateurs, 1,5 million de clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises, Crédit Agricole Bank Polska développe une activité de banque universelle de proximité avec notamment une position importante sur le marché du crédit à la consommation ' indique le groupe.



