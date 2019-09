Crédit agricole : Moody's relève son appréciation de la dette

20/09/2019 | 09:09

L'agence de notation-crédit Moody's a relevé hier de 'A1' à 'Aa3', soit d'un cran, son appréciation de la dette de long terme de Crédit agricole SA. De plus, la perspective associée à cette notation, qui peut présager de son évolution, a été relevée de 'stable' à 'positive'.



'La décision prise aujourd'hui sur la notation reflète l'amélioration continue de la capitalisation et des risques associés aux actifs de Groupe Crédit Agricole (GCA), ainsi que la stabilité des profits découlant d'un bon niveau de diversification', indique Moody's.





