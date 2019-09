Crédit agricole : l'offre sur Kas Bank inconditionnelle

24/09/2019 | 09:14

Crédit agricole a indiqué hier soir qu'à cette date, 95,3% du capital de Kas Bank avait été apporté à l'offre publique d'achat lancée par sa filiale de services aux investisseurs Caceis.



Toutes les conditions auxquelles l'offre était soumise ont été remplies, et elle est désormais déclarée inconditionnelle, ajoute la banque française, qui annonce le règlement-livraison pour le 27 septembre.



L'offre sera réouverte pour les actionnaires de Kas Bank n'ayant pas encore apporté leurs titres entre les 24 septembre et 7 octobre inclus.





