Décrocher un contrat d'alternance en 1 heure : LCL organise son Forum de l'alternance pour faciliter la formation des jeunes le 11 avril au 19 LCL

Au sein de son bâtiment historique du 19 lcl, 19 boulevard des Italiens (Paris 2ème), LCL réunit à la fois des écoles partenaireset des recruteurs de la banque pour permettre aux étudiants de s'inscrire en alternance et de trouver dans un même lieu leur école et leur entreprise.

Les candidats munis de leur CV et de leur carte d'identité sont invités à venir sans pré-sélection en amont, le 11 avril entre 10h et 19h au 19 boulevard des Italiens (Paris 2ème).

Ils y rencontreront des recruteurs LCL et des représentants de 5 écoles dédiées aux métiers de la banque et de l'assurance : CFA BANQUE (Institut supérieur de la banque - CFPB), CFA DIFCAM, CFA IGS (ICD), IUT Créteil (CFA Sup 2000) et IFCV.

LCL propose des postes de conseillers en Agence sur les marchés de clientèle particuliers, professionnels et privés pour une alternance en Licence (Bac +3) et en Master (Bac +4/5) à pourvoir en Ile-de-France.

Chaque année, LCL recrute 1 000 CDI, 600 alternants et une centaine de stagiaires sur l'ensemble de la France.

LCL est très présent sur les campus étudiants, dans les écoles de commerce, les universités et sur les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn…) pour recruter de nouveaux talents.

