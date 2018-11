Finance Climat : le Crédit Agricole complète son leadership mondial en obligations vertes avec une émission inaugurale de 1 milliard d’euros pour financer ses engagements en faveur de la transition énergétique

Cette émission, structurée par Crédit Agricole CIB, a rencontré un grand intérêt des investisseurs, reflété par la profondeur et la qualité du livre d'ordres. En termes de répartition géographique, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas constituent les juridictions les plus importantes.

Les fonds permettront de financer des projets en faveur de la transition énergétique et écologique menés sur tous nos territoires par les entités de Crédit Agricole qui s'engagent dans ces financements : les Caisses régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB, LCL et UNIFERGIE.

Une première pour le groupe Crédit Agricole, déjà leader sur le marché des Green Bonds

Cette émission inaugurale permet de refinancer des actifs verts présents au bilan des Caisses régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB, LCL et UNIFERGIE dans les secteurs suivants :

Énergies renouvelables Immobilier vert Efficacité énergétique Transports propres Gestion des déchets et de l'eau Agriculture durable et gestion des forêts

Pour Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole S.A. : « L'économie et la finance peuvent et doivent devenir des alliés puissants pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 ainsi que la France l'a fixé dans son Plan Climat. Avec l'émission de ces obligations vertes, nous continuons de progresser dans nos engagements. La taille de cette émission, sa nature et sa granularité devraient en faire une opération de référence dans le paysage bancaire. »

Le Groupe est un pionnier et un des acteurs principaux du marché des Green Bonds :

En tant qu' arrangeur , Crédit Agricole CIB est un pionnier et surtout le numéro 1 mondial du marché des Green Bonds.

En tant qu' investisseur , le groupe Crédit Agricole a pris des engagements forts d'investissement direct en Green Bond, soit à travers la trésorerie de Crédit Agricole S.A., soit à travers Amundi.

En tant qu'émetteur, avec cette première émission benchmark de Crédit Agricole S.A. de 1 milliard d'euros. Le Crédit Agricole a l'intention de devenir un émetteur régulier sur ce marché.

La finance climat pour accélérer la transition énergétique

Les Green Bonds sont des instruments financiers pertinents pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, en réponse à la demande des investisseurs responsables. Ils sont également un vecteur de transformation vertueuse des organisations par le biais du financement et donc de l'identification de leurs actifs verts.

Premier financeur de l'économie française, le Crédit Agricole joue un rôle majeur dans l'accompagnement de la transition énergétique.

C'est grâce à ses positions de premier plan, son expertise sectorielle, sa solidité financière et sa taille, que le Groupe est capable d'apporter un soutien actif, durable et puissant au financement de cette nouvelle économie. La stratégie de Crédit Agricole sert trois objectifs :

1. Accompagner tous ses clients dans la transition vers une économie dite « bas carbone », alignée sur la trajectoire 2°C de l'Accord de Paris ;

2. Intégrer largement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les financements et les investissements proposés afin de s'assurer de la cohérence de leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux ;

3. Investir et favoriser les financements des projets d'énergies renouvelables à grande échelle.