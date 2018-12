Fitch relève la note de BPCE et confirme celle de Crédit Agricole

Paris (awp/afp) - L'agence de notation Fitch Ratings a annoncé mercredi le relèvement de la note de la banque mutualiste BPCE d'un cran à "A+" et la confirmation de celle de Crédit Agricole, maintenue à "A+".

Le relèvement de la note du groupe BPCE et de l'ensemble de ses entités - Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Foncier, Natixis et Banque Palatine - est dû notamment à l'amélioration de ses ratios de capital et à la mise en oeuvre par une nouvelle équipe dirigeante des objectifs stratégiques définis pour la période 2018-2020, explique l'agence de notation dans un communiqué.

Sous la houlette de Laurent Mignon, président du directoire de BPCE, et de François Riahi, directeur général de Natixis, tous deux en poste depuis juin, le groupe a entamé sa mue dans la foulée.

Le Crédit Foncier, banque spécialiste du crédit immobilier depuis 166 ans, a d'abord été dissous au sein de la maison mère, faute de rentabilité suffisante, dès fin juin.

Puis en septembre, le groupe BPCE SA a annoncé le rachat en interne des activités de financements spécialisés de sa filiale cotée Natixis pour un montant de 2,7 milliards d'euros.

Les notes attribuées par Fitch Ratings "reflètent le profil solide et diversifié" de la banque mutualiste qui présente un niveau de risque faible, une qualité d'actifs, un renforcement de sa capitalisation et une liquidité adéquate, estime l'agence de notation.

De son côté, le groupe Crédit Agricole ainsi que ses filiales - Crédit Agricole SA, CACIB, CACF (crédit à la consommation), CAL&F (leasing) - voient leur note confirmée du fait notamment d'un modèle commercial de bancassurance diversifié.

Fitch Ratings souligne le faible niveau de risque, la qualité d'actifs, la rentabilité persistante ainsi que la solidité de la capitalisation et du profil de financement de la banque mutualiste.

