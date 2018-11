Flash presse : Crédit Agricole S.A. aux côtés de Jean Jouzel pour limiter le réchauffement climatique

Cette 11ème édition a lieu le 21 novembre à l'Hôtel de l'Industrie (Paris, 6ème). Elle a pour thème « limiter le réchauffement planétaire à 1,5° : pourquoi et comment ? ». Elle est consacrée aux conclusions du dernier rapport du GIEC paru en octobre. Lors de cette journée, plusieurs auteurs du rapport interviennent sur la réduction de la pauvreté, les transformations sectorielles et celles du secteur financier.

Le Crédit Agricole, acteur majeur du financement de la transition énergétique, confirme avec ce partenariat son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis près de quinze ans, le Crédit Agricole démontre son implication en faveur d'un développement plus durable à travers ses engagements nationaux et internationaux. Des avancées significatives ont été accomplies ces dernières années : augmentation des financements verts, intégration de la dimension climat dans l'évaluation des risques, exclusion des hydrocarbures les plus impactants pour l'environnement et compensation de l'ensemble de son empreinte carbone. Le Crédit Agricole est aujourd'hui le 1er arrangeur mondial d'obligations vertes, sociales et responsables. Il a par ailleurs financé 1 projet sur 3 en énergie renouvelable et en efficacité énergétique en France.