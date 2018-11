Fondation Grameen Crédit Agricole : 10 ans d’engagement pour une économie mieux partagée

Novembre 2018 (France). En novembre 2018, la Fondation Grameen Crédit Agricole fête ses 10 ans. Depuis sa création, elle s'engage dans la promotion de la finance inclusive et de l'entrepreneuriat social.

10 ans d'engagement pour la finance inclusive

Créée en 2008 sous l'impulsion conjointe des dirigeants de Crédit Agricole S.A. et du Prix Nobel de la Paix 2006 et fondateur de la Grameen Bank, le Pr. Muhammad Yunus, la Fondation Grameen Crédit Agricole est un acteur engagé dans la lutte contre la pauvreté via la promotion de la microfinance et de l'entrepreneuriat social.

En dix ans, la Fondation aura apporté 200 millions d'euros de financements dans 38 pays (majoritairement en Afrique Subsaharienne et en Asie) en faveur de 87 institutionsde microfinance et pris des participations dans 15 entreprises sociales. En matière d'impact social, le nombre de bénéficiaires de l'activité de la Fondation s'élève à plus de 3,9 millions de personnes, dont 74% de clients vivant en zones rurales et 84% de femmes.

Aux côtés du groupe Crédit Agricole, son partenaire historique, la Fondation développe de nouvelles formes de coopération permettant à la fois de diversifier son offre de services et de rapprocher les entités du Groupe du secteur de la microfinance. Les schémas de coopération développés avec le groupe Crédit Agricole en Egypte, en Inde, au Maroc et en Serbie facilitent le financement des institutions partenaires de la Fondation par des entités du Groupe. Le dispositif « Banquier Solidaire », lancé en début d'année, mobilise des collaborateurs des Caisses régionales et des entités du Groupe via des missions d'assistance technique en faveur des organisations partenaires de la Fondation. Par ailleurs, un fonds dédié à la finance inclusive en milieu rural (FIR) a été créé et ouvert exclusivement aux entités du Groupe. Il réunit aujourd'hui des investissements d'Amundi et de 13 Caisses régionales. Ce fonds a été lancé en partenariat avec Indosuez Wealth Management et CACEIS. Il permettra de renforcer le financement des économies rurales et de démultiplier l'impact du Groupe et de la Fondation en faveur d'une finance inclusive.

Perspectives pour les prochaines années

Face aux nombreux défis de la microfinance, trois enjeux stratégiques guideront l'action de la Fondation pour les prochaines années : la transition écologique, la transformation digitale et la structuration des filières agricoles. Dans ce cadre, le plan de développement de la Fondation élaboré pour la période 2019-2023 met l'accent sur la consolidation de l'expertise et de l'offre de la Fondation en faveur du secteur de la microfinance, le renforcement de la résilience des économies rurales et la promotion de l'impact social et de sa mesure auprès des entités et des clients du groupe Crédit Agricole.

La fondation a pour objectifs d'ici 2023 de financer les institutions partenaires à hauteur de 200 millions d'euros (soit 300 000 microcrédits octroyés) et de consolider sa performance économique. La Fondation continuera à renforcer les liens historiques avec les entités du groupe Crédit Agricole, avec la famille Grameen et avec l'ensemble des acteurs du secteur de la finance inclusive afin de démultiplier son impact en faveur d'une économie mieux partagée.