France 2019 : Le Crédit Agricole devient supporter national de la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019TM

Un engagement fort pour le football féminin

Dans le cadre de son engagement avec la Fédération Française de Football (FFF), le Crédit Agricole est déjà sponsor de l'Equipe de France féminine, de la Coupe de France féminine et de la Semaine du football féminin, un événement qui permet de faire découvrir le football à plus de 30 000 jeunes filles à travers le pays chaque année.

En devenant supporter national de la Coupe du Monde féminine de la FIFATM, le Crédit Agricole poursuit son engagement en faveur du football féminin et plus largement de la diversité et la mixité dans le sport.

Pour Véronique Faujour, Directrice marketing et communication client de Crédit Agricole S.A. : « Le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs, est fier d'accompagner la popularité grandissante du sport féminin en France et de s'associer à la FIFA pour cet évènement. Cette compétition démontrera une nouvelle fois que le football est un formidable vecteur de lien social, de mixité et d'égalité des chances - des valeurs chères au Crédit Agricole et que nous défendons dans l'ensemble de nos territoires via notre approche du sport comme école de la vie. »

Pour Philippe Le Floc'h, Directeur Commercial de la FIFATM : « Nous sommes très heureux que le Crédit Agricole ait rejoint notre équipe des Supporters Nationaux. C'est un grand nom du sponsoring sportif, notamment reconnu pour son soutien au football français - et ce à tous les niveaux, des plus jeunes jusqu'à l'équipe nationale. Je suis convaincu que le Crédit Agricole nous aidera à faire franchir un cap à la Coupe du Monde féminine de la FIFATM et que nous vivrons en France une compétition inoubliable. »

Noël Le Graët, Président du LOC et de la FFF : « Le Crédit Agricole est un partenaire fidèle au football et à son développement. Depuis plus de quarante ans, il accompagne la Fédération Française de Football et c'est, en toute logique, et avec beaucoup de fierté, que nous l'accueillons parmi les partenaires nationaux de la prochaine Coupe du Monde féminine de la FIFATM qui se jouera en France en 2019. Le Crédit Agricole fait partie du top 10 des banques mondiales. Son implication constante dans le développement du football féminin et sa proximité avec le public local seront des atouts majeurs pour la réussite de cette compétition ».

Le Crédit Agricole et le football : une histoire qui dure depuis bientôt 45 ans

Avec ce nouveau partenariat, le Crédit Agricole poursuit son rôle d'acteur engagé dans la vie des territoires en soutenant le sport préféré des Français. Il accompagne dans leur pratique 2,2 millions de licenciés et plus 15 000 clubs de football amateur, socle de son engagament. Le Crédit Agricole est également partenaire des Equipes de France masculine et Espoirs, de la Coupes de France et de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole.

Le « Sport comme école de la vie »

L'engagement du Crédit Agricole dans le sport s'appuie sur la conviction que le sport porte des valeurs utiles permettant à chacun de se construire, de s'épanouir et d'être plus fort. Banque mutualiste et coopérative, le Crédit agricole porte ainsi les valeurs du sport au travers de cette ambition forte : « le sport comme école de la vie » qui fédère l'ensemble de ses partenariats sportifs nationaux et régionaux (27 sports soutenus sur l'ensemble du territoire).

Retrouver nos engagements sur : https://www.credit-agricole.fr/sports/