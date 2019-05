IVRY : Crédit Agricole Immobilier pose la première pierre de Skyline, une résidence très « nature en ville » au cœur d'Ivry Confluences

Aux portes de Paris, la résidence Skyline s'inscrit dans le projet du quartier Ivry Confluences qui allie activités économiques et logements. Proche des bords de Seine, la résidence profite de nombreux commerces, des infrastructures scolaires multiples de l'école primaire au lycée, et est desservie par un réseau de transports en commun complet (bus, RER, métro).

En plus de sa situation, Skyline, conçu par l'architecte Sandra Planchez de l'Agence Splaar est un projet résolument urbain qui s'intègre parfaitement dans le paysage historique de la ville et ses architectures industrielles. Le bâtiment, avec son béton brut et ses menuiseries en aluminium laqué, se fond dans ce paysage varié, en jouant sur les variations de hauteurs et laissant entrer la lumière en profondeur.

Du studio au 5 pièces en duplex, de la maison de ville au R+10, la résidence propose une mixité de typologie répartie à 60% en accession et 40% en locatif social vendus en bloc à Valophis. « Nous avons l'ambition de réaliser des logements qui s'accordent avec les différents modes d'habiter ; des plus classiques au plus atypiques ; et surtout notre objectif est de proposer des logements pour tous », précise Marc Oppenheim, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier.

Labélisée BEE+, E+C- et répondant à la norme RT2012-20%, Skyline s'inscrit également dans une démarche vertueuse de développement durable qui utilise les spécificités du site. La résidence accueille un grand jardin aux séquences végétales multiples et aux usages partagés. Traversé par une noue qui récupèrera les excès pluviométriques, le jardin sera orné de deux bassins qu'une éolienne alimentera en eau à parts égales. L'accès aux logements se fera par le jardin, en grande partie en pleine terre. Il accueillera des arbres à grand développement et un jardin potager permettant aux habitants d'investir le cœur d'îlot : une réintroduction de la nature et de la biodiversité en milieu urbain.

« Ce cœur d'ilot est la concrétisation de notre concept « Nature en ville » que nous déployons sur l'ensemble de nos réalisations, avec la volonté de recréer du lien avec la nature mais aussi du lien social, avec des échanges et de la convivialité autour du jardin potager.» se réjouit Marc Oppenheim.

Chiffres clés :

Démarrage travaux : début 2019

Livraison prévue : T2 2021

Les 99 logements sont répartis de la manière suivante :

60 logements en accession libre

49 logements sociaux vendus en bloc à Valophis

1 local commercial

Labels et normes