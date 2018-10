Indosuez Wealth Management et Capgemini renforcent leur partenariat : Prise de participation de 20% de Capgemini au capital d’Azqore

Cette prise de participation confirme l'ambition stratégique des deux groupes de créer une nouvelle référence mondiale des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et des banques universelles de taille intermédiaire. Elle est le fruit d'une collaboration réussie de plus de 5 ans entre Azqore et Capgemini et repose sur la complémentarité de leurs expertises conjuguée à la profonde connaissance du secteur acquise par Azqore au cours de ses 25 années d'existence.

Azqore dispose désormais d'un positionnement unique sur le marché en offrant à ses clients sa solidité financière associée à un savoir faire des métiers bancaires, de la technologie et de la transformation digitale.

La présence de Capgemini au capital d'Azqore va permettre d'accélérer le développement fonctionnel et technologique de sa plateforme informatique propriétaire S2i[1], tout en proposant à ses clients de nouveaux services comme la formation ou le conseil spécialisé. Azqore s'appuiera sur les compétences de Capgemini pour promouvoir une large gamme de solutions digitales et accompagner les acteurs de la Gestion de Fortune dans leur transformation. Capgemini contribuera également au développement d'Azqore en Suisse, en zone Euro et en Asie, en s'appuyant sur son réseau de 200 000 collaborateurs.

Le marché de l'externalisation des services informatiques et des opérations bancaires pour les gérants de fortune et banques privées devrait croître de plus de 30 % d'ici 2020[2]. L'offre d'Azqore permet en effet aux banques de réduire significativement les coûts de fonctionnement de l'informatique et des opérations bancaires, leur offrant ainsi la possibilité de pouvoir investir efficacement dans la transformation digitale, et la qualité de l'expérience client.

Jacques Prost, Directeur général d'Indosuez Wealth Management, commente : « Cet accord ouvre une nouvelle étape du développement d'Azqore. Les acteurs de la Gestion de Fortune sont confrontés à une complexification de l'environnement réglementaire et à la nécessité de renforcer leur efficacité opérationnelle. L'union de nos savoir-faire bancaires, notamment en matière de traitement des opérations et de maîtrise des risques, à ceux de Capgemini en matière de digital et de services technologiques, nous permet de déployer des solutions solides et innovantes. Nous confirmons notre ambition de faire d'Azqore une référence mondiale de la technologie et des opérations bancaires dans l'univers de la Gestion de Fortune. »

Thierry Delaporte, membre du Comité de Direction générale et Directeur général délégué de Capgemini, complète : « Capgemini dispose d'une capacité éprouvée à créer de la valeur pour ses clients et à répondre à leurs attentes tant en termes de productivité que de transformation digitale à grande échelle. Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape stratégique avec Indosuez Wealth Management qui vient renforcer notre offre au service de nos clients internationaux du secteur de la Gestion de Fortune. »

Pierre Dulon, Directeur général d'Azqore, indique : « Nous sommes convaincus que le digital va profondément transformer le secteur de la Gestion de Fortune. Azqore dispose désormais d'un dispositif et d'une expertise uniques qui s'appuient sur les écosystèmes et la dynamique d'innovation de Capgemini et du Crédit Agricole, au service de nos clients. »

La transaction devrait être finalisée à la fin du mois.