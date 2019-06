La Bourbonnaise : une résidence de 61 logements à loyers modérés inaugurée à Sérézin-du- Rhône (69)

A seulement 12 minutes de la gare de Perrache, la résidence La Bourbonnaise comprend 61 logements neufs. Elle est implantée en cœur de ville, à proximité des établissements scolaires, de la maternelle jusqu'au Lycée, et des infrastructures sportives et culturelles. En plus des quelques commerces qu'elle propose en pied d'immeuble, cette résidence est au cœur des commerces de proximité : pharmacie, boulangerie, superette, …

Conçue par le cabinet AGREGA Architectes, La Bourbonnaise s'intègre parfaitement dans son environnement. Présentant une volumétrie régulière, les bâtiments suivent la pente naturelle du terrain et les façades sont animées grâce à un jeu de balcons et de loggias. L'architecture en R+ 2, simple et pérenne, s'appuie sur des proportions équilibrées et des matériaux aux couleurs naturelles pour permettre une intégration visuelle dans ce quartier résidentiel.

Conforme à la RT2012 -10%, la résidence est labélisée Bâtiment Energie Environnement Logement neuf (BEE +). Elle s'organise autour d'un cœur d'ilot végétalisé et arboré de 1 800 m² qui crée une continuité avec le parc existant et intimise les appartements en rez-de-chaussée tout en limitant les vis-à-vis.

Pour Jean-Marie Dumont, Directeur territorial Grand Lyon chez Crédit Agricole Immobilier, « la ville de demain sera nécessairement durable ; ce qui suppose de réaliser des logements et plus généralement des ensembles résidentiels respectueux de l'environnement, proposant une qualité de vie à proximité des zones d'activité économique. La Bourbonnaise en est une belle illustration sur le territoire de la Métropole de Lyon ».

L'ensemble de la résidence a été vendu en VEFA à Vilogia, bailleur social implanté en métropole lyonnaise depuis bientôt 10 ans. Crédit Agricole Immobilier et Vilogia répondent ainsi de concert aux besoins des territoires et des collectivités.

Cette résidence démontre l'ambition du Groupe Crédit Agricole d'élargir l'offre et l'accès au logement au cœur des villes Ainsi Crédit Agricole Immobilier et le Crédit Agricole Centre-Est se sont mobilisés pour faire de ce projet une réussite au service de la collectivité.

Pour Vilogia, « La Bourbonnaise » est un premier programme à Sérézin-du-Rhône mais aussi sur la communauté de communes du Pays de l'Ozon». Autre première pour sur ce territoire, 22 logements sont des logements OptiDOM, la marque de Vilogia dédiée aux séniors ; elle garantit confort et sécurité à ses résidents.

Chiffres clés : résidence La Bourbonnaise

Démarrage travaux : juillet 2017

Livraison : juillet 2019

Nombre de lots : 61 appartements du T1 au T5

Surface espaces verts : 1 800 m²