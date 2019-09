La Nature en Ville en action par Crédit Agricole Immobilier : Un an d'agriculture urbaine sur son siège toulousain

Crédit Agricole Immobilier anime depuis maintenant un an son démonstrateur toulousain, accompagné par Terreauciel, bureau d'études spécialiste en agriculture urbaine et paysagisme comestible, et les sociétés Landscop, Hydrosmose, ICOM, Beesolis, Macadam Gardens et Atmosfleur. Potagers en permaculture, poulailler, hôtel à insectes, culture en aquaponie, ruches, houblonnière ou mur végétal sont autant de dispositifs d'agriculture urbaine présentées sur Abellio et pouvant être déployées sur les projets immobiliers conçus ou gérés par Crédit Agricole Immobilier.

Fortement mobilisés, de nombreux collaborateurs toulousains se relaient pour faire vivre ce projet et animer les temps forts qui rythment l'année. Plantations et cueillette, fabrication de pestos, brassage du houblon, greffes et boutures, dégustation du miel ou d'insectes… sont autant de rendez-vous pour expérimenter toutes les formes d'agriculture urbaine et célébrer la production du site.

A l'occasion de ce premier anniversaire, élus locaux, partenaires, collaborateurs et ambassadeurs du projet ont pu découvrir ou redécouvrir les différents dispositifs d'agriculture urbaine, profiter des nombreuses animations autour de la biodiversité et assister à la plantation d'un cerisier, symbole de renouveau.

Marc Oppenheim, Directeur Général de Crédit Agricole Immobilier, Martine Susset, Conseillère déléguée à l'environnement de la ville de Toulouse et Jean-François Houdeau, directeur général de Groupama Gan REIM et propriétaire du bâtiment, ont rappelé leur volonté commune de transformer les modes de vivre le logement et les bureaux pour agir en faveur de la protection de l'environnement, du climat et de la biodiversité.

Pour Marc Oppenheim : « L'objectif initial d'expérimenter l'agriculture urbaine en vue d'un déploiement dans 100 % des projets immobiliers de Crédit Agricole Immobilier porte déjà ses fruits ! De nombreux dispositifs sont en cours d'intégration dans plusieurs programmes à l'échelle nationale, à l'instar d'AGRIVILLE, lauréat du concours « Dessine-moi Toulouse ».

« Ce partenariat avec Crédit Agricole Immobilier, locataire référent de notre patrimoine, démontre la volonté de Groupama Gan REIM d'œuvrer de manière très concrète en faveur de la protection de l'environnement, du climat et de la biodiversité » a ajouté Jean-François Houdeau.

Nature en ville, l'engagement sociétal de Crédit Agricole Immobilier

Légitime par l'histoire du Groupe dans laquelle elle prend racine, Crédit Agricole Immobilier répond aux enjeux sociétaux et environnementaux en favorisant la réapparition des pratiques agricoles en ville. La démarche « Nature en ville » intègre ainsi les questions de biodiversité, de protection de la faune et de la flore et l'éco-sociologie dès la conception des bâtiments. Cette initiative, plébiscitée par de nombreux citadins désireux de renouer avec la nature, de s'alimenter plus sainement et de créer du lien social, est aussi l'un des piliers de la Politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) de l'entreprise.

Potagers, jardins partagés, serres, murs végétaux, éco-paysages, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, parcours aromatiques et olfactifs…fleurissent désormais sur l'ensemble du territoire. Associée à cette démarche, les futurs propriétaires et occupants des immeubles s'approprient le dispositif et créent du lien, vecteur du bien-vivre ensemble.

Concrétisation de cette ambition, le démonstrateur d'agriculture urbaine toulousain permet d'enrichir la connaissance et l'expérience, de tester les méthodes d'accompagnement et de faciliter le déploiement des dispositifs, avec l'objectif, pour Crédit Agricole Immobilier, de déployer la nature en ville dans chacun de ses projets qu'ils soient tertiaire ou résidentiel et de contribuer ainsi à renouer le lien avec la nature. Favoriser la santé, le bien-être et la qualité de vie au sein de nos réalisations pour les occupants est aussi un gage pour une intégration respectueuse des territoires et de l'environnement.