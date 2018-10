Le PodCAst #3 : Le réseau est la clé de l'entrepreneuriat

Comment aider les start-up à se développer en France et à l'international, trouver des partenaires, des débouchés... Notre expert Christophe de la Fage présente Le Village by CA, écosystème créateur de valeur qui associe des startups, des grands groupes, des ETI, et des collectivités locales partenaires.

Le Village dispose également de relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai…) et des hubs partenaires afin d'aider les start-up dans leur développement à l'international. Bénéficiant d'un environnement à la pointe de la technologie, les startups de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d'innovation ouvert sur une multitude de partenaires privés et publics.