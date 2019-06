Les jeunes aidants, la santé des aidants, les aidants et l'emploi : 10 nouveaux projets financés par Crédit Agricole Assurances.

Pour son édition 2019 et après huit années d'engagement auprès d'organisations œuvrant en faveur des aidants, Crédit Agricole Assurances a choisi d'axer son appel à projets sur trois thématiques : les jeunes aidants, la prévention au service de la santé des aidants et les aidants et l'emploi.

Après l'étude d'une centaine de dossiers et la délibération d'un comité de sélection*, dix projets sont récompensés cette année pour un montant global de 150 000 euros. Depuis 2010, 151 organismes ont été soutenus pour une dotation globale de près de 2,5 millions d'euros. En complément du soutien financier, les lauréats seront formés et accompagnés sur des sujets tels que la recherche de fonds, la mise en place de partenariats et la communication.

Le maillage territorial des Caisses régionales du Groupe Crédit Agricole, permet à Crédit Agricole Assurances d'accompagner les organisations durablement sur l'ensemble du territoire. Ainsi, parmi les dix lauréats de cette édition, sept régions françaises sont représentées. C'est aussi l'occasion de contribuer à une meilleure reconnaissance des aidants sur leur territoire, et de mettre en valeur la diversité des actions menées pour les soutenir : groupes de parole, recherche-action, séjour de répit ou application numérique ; la variété des projets permet d'aborder le sujet à travers différentes approches.

A titre d'exemple, l'association CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), déjà financée en 2018, va poursuivre et faire évoluer son projet d'accompagnement des aidants vers l'emploi en le déployant sur d'autres territoires ruraux. L'association D'une rive à l'autre, quant à elle, va accompagner et soutenir des jeunes aidants, frères ou sœurs d'enfants autistes. Enfin le Comité départemental d'éducation pour la santé du Gard souhaite effectuer, au sein des quartiers prioritaires, un repérage des aidants afin de comprendre leurs besoins et les guider vers l'accès aux soins et autres aides dont ils peuvent bénéficier.

*Le comité de sélection était composé de : Jean Pierre Aquino, gérontologue, Clémentine Cabrières, directrice de l'Association Française des Aidants, Eric Campos, directeur RSE de Crédit Agricole SA, Elodie Corcuff chargée de mission à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, Franck Guichet, sociologue, Catherine Langlois responsable mécénat de Crédit Agricole SA, Caroline Nicaise directrice RSE de Crédit Agricole Assurances et Virginie Percevaux déléguée générale de la Fondation Crédit Agricole Solidarité Développement.

L'ensemble des associations retenues et leurs projets :

Thématique des aidants et emploi :

CIDFF 67 (Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) - 67000 Strasbourg

Proposer un accompagnement individualisé pour des aidants en recherche d'emploi.

http://basrhin.cidff.info

Al'fa répit relais des aidants - 44530 Drefféac

Proposer aux aidants actifs une formation au sein de leur entreprise pour les aider à libérer leur parole dans un contexte professionnel, se ressourcer et se maintenir en bonne santé.

http://www.alfarepit.fr

Thématique des jeunes aidants:

D'une rive à l'autre - 33750 Saint Quentin de Baron

Offrir, au travers d'une à deux rencontres mensuelles, un espace d'échange convivial aux frères et sœurs d'enfants autistes, pouvant se sentir délaissés au regard de l'investissement parental demandé par le handicap. Sorties, ateliers théâtre, le projet comprend aussi un week-end parents - jeunes aidants pour se détendre et partager un temps en dehors du handicap.

http://associationdunerivealautre.blogspot.com

Oustal Mariposa - 31000 Toulouse

Le projet déjà soutenu par Crédit Agricole Assurances en 2018, propose aux jeunes aidants de participer à des ateliers cinéma-répit, sous forme de séjours gratuits, encadrés par des professionnels du cinéma et d'animation au cours des vacances scolaires. L'association souhaite également mettre en place un pôle de référence régional.

www.loustalmariposa.com

Handéo - 75014 Paris

Proposer un guide de sensibilisation pour mieux prendre en compte la situation des jeunes aidants. Le guide sera élaboré après une enquête de terrain collaborative menée auprès de ces jeunes aidants, afin d'identifier les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien.

www.handeo.fr

Les Funambules - 94140 Alfortville

Mener un programme de recherche visant à évaluer les difficultés et les freins rencontrés par les frères et sœurs de jeunes patients atteints de schizophrénie, dans le but de développer un accompagnement spécifique et préventif adapté à leurs besoins.

www.associationlesfunambules.com

Thématique de la santé des aidants:

PSP France - 13100 Aix en Provence

Repérer les aidants concernés par la PSP (Paralysie Supranucléaire Progressive) afin de recenser, mieux connaître et évaluer leurs difficultés. Pour les professionnels, des outils d'information et de sensibilisation seront conçus, et des formations destinées aux médecins seront réalisées. Pour les aidants, des ateliers thématiques et des mini-guides seront mis en place.

www.pspfrance.org

Centre hospitalier Le Vinatier - 69500 Bron

Mettre en place une application mobile de psychoéducation « E-bref », pour les aidants dont le proche est suivi en psychiatrie. Le projet favorisera la diminution du stress, facilitera l'identification des aides disponibles et orientera les aidants vers des ressources locales de soutien.

www.ch-le-vinatier.fr

Comité départemental d'éducation pour la santé - 30900 Nîmes

Effectuer un diagnostic auprès des aidants de quartiers prioritaires, qui se voient souvent confrontés à des problématiques d'accès aux soins et aux droits en sus des difficultés qui affectent habituellement les aidants. Le projet permettra de les repérer, d'identifier leurs besoins et leurs problématiques pour les accompagner et les inclure dans les dispositifs existants.

www.codes30.org

UDAF 49 - 49000 Angers

Créer et déployer un nouvel outil de prévention santé pour les aidants et sensibiliser les professionnels de santé et du médico-social à la santé des aidants.

www.udaf49.fr

