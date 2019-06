Omnes lance un nouveau FCPI en partenariat avec LCL : Capital Invest PME 2019

La réduction d'impôt sur le revenu sera égale à 18 % du montant investi (hors droits d'entrée), pouvant être portée à 22,5% dès lors que les nouvelles dispositions issues de la Loi de Finances pour 2019 seront applicables.

Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2019 seront constitués de PME innovantes françaises et européennes dans les secteurs du numérique et de la santé.

Avec 700 millions d'euros sous gestion, plus de 60 cessions et près de 15 introductions en Bourse à succès réalisées en 20 ans, l'équipe Capital Risque d'Omnes est l'un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes via la gestion de ses FCPI.

Elle accompagne au quotidien une cinquantaine de PME innovantes. Parmi ses récents investissements, figurent notamment : NH TherAguix (nanomédecine appliquée à la radiothérapie des cancers), AgomAbTherapeutics (biothérapie), Therapixel (intelligence artificielle appliquée au dépistage du cancer du sein), Teach On Mars (mobile learning). Elle a récemment cédé Sentryo (cybersécurité) à l'américain Cisco, ArgenX (société biopharmaceutiquecédée en Bourse au Nasdaq) et Novate Medical (medtech) à l'entreprise internationale de Santé BTG.

'Le monde connait actuellement une 4ème révolution industrielle, dont le déploiement est d'une ampleur et d'une rapidité inédite. Elle repose sur la convergence des sphères biologique, physique et numérique. La France a de véritables atouts pour soutenir cette dynamique : l'excellence de sa recherche fondamentale, la qualité de ses ingénieurs, des initiatives entrepreneuriales. La France se doit d'accompagner, par la mobilisation de son épargne, le financement des start-up qui tirent cette révolution industrielle, source d'emplois, de croissance, et d'indépendance politique ', souligne Michel de Lempdes, Associé gérant chez Omnes.

FCPI Capital Invest PME 2019

Code ISIN (part A) : FR0013413705

Minimum de souscription : 20 parts (2 000€)

Distributeur : LCL

Droits d'entrée : 4 % max.

TFAM global : 3,76 % max.

Durée de placement : 8 ans (prorogeable un an sur décision de la société de gestion)