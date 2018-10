Solidarité : Le Crédit Agricole soutient des projets d’entrepreneuriat en faveur de réfugiés, parents isolés et personnes sans domicile fixe

Promouvoir l'engagement des collaborateurs du Crédit Agricole

Nombreux sont les collaborateurs du groupe Crédit Agricole qui s'engagent bénévolement en faveur de projets solidaires. Pour accompagner cette dynamique, le Groupe a créé « CA Solidaires», un dispositif qui promeut l'engagement des collaborateurs en faveur de projets à impact sociétal positif. C'est dans ce cadre que l'opération « Centimes Solidaires » sera lancée à l'initiative de la Fondation Grameen Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. pour financer des projets d'entrepreneuriat. Cette opération, la première de ce type entre le Crédit Agricole et la Fondation, sera renouvelée tous les ans pour soutenir différents projets à fort impact social.

Pendant une semaine par mois en octobre et novembre, les collaborateurs des campus du Crédit Agricole à Montrouge et à Saint-Quentin seront invités à faire un don de 50 centimes au moment de payer leur repas dans les restaurants collectifs. Crédit Agricole S.A., le Crédit Agricole Centre-Est et la Fondation Grameen Crédit Agricole contribueront à l'opération. La somme totale collectée sera destinée à soutenir le dispositif « Programme France », porté par l'ONG française Entrepreneurs du Monde.

Soutenir un programme d'inclusion par l'entrepreneuriat

Expérimenté depuis le début de l'année 2018 en région lyonnaise avec le soutien de la Fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est et de la fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, « Programme France » d'Entrepreneurs du Monde a pour objectif de redonner l'espoir aux personnes en situation de vulnérabilité financière et d'exclusion sociale avérée en France. Grâce à des formations collectives et un accompagnement personnalisé à la création d'entreprise, le programme vise à soutenir les réfugiés, les personnes sans domicile fixe et les parents isolés à la création et au développement de leurs projets d'entrepreneuriat.

L'accompagnement proposé se déroule en trois étapes : écoute et orientation afin d'évaluer la faisabilité et la pertinence du projet, accompagnement ante-création et suivi post-création. Epicerie, restauration, réparation informatique, stylisme, diverses sont les entreprises qui seront soutenues dans le cadre du programme qui a déjà accompagné 13 porteurs de projet à ce jour. Pour les années à venir, l'objectif est d'atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires, soit un total de 40 porteurs de projet fin 2019 et 50 en 2020.

L'opération « Centimes Solidaires » est lancée à l'occasion des 10 ans la Fondation Grameen Crédit Agricole. Les fonds collectés seront remis lors d'un événement rassemblant les collaborateurs du Groupe le 19 novembre à Montrouge.