Un projet immobilier qui favorise l'accès au logement pour tous : HERITAJ, 348 logements en plein cœur de Rennes

Jouxtant le boulevard de la Liberté, la résidence HERITAJ est située à proximité immédiate de l'hyper centre-ville de Rennes, du centre commercial Colombia et bientôt à quelques mètres de la future station de métro Colombier. Elle se compose de 348 logements, du studio au T6, répartis entre accession libre, logements sociaux et PLS (Prêts Locatifs Sociaux). Ce projet intègre également une collaboration avec Archipel Habitat, office public de l'habitat de Rennes Métropole, qui est en charge de la réalisation de deux immeubles de 85 logements sociaux.

HERITAJ est en soi une œuvre architecturale et concourt à réinventer le visage du quartier. Grâce à son effet « ilôts », ses jardins paysagés et son allée traversière végétalisée, ce projet ajoute également un poumon de nature au cœur de ville. Cet ensemble de 6 bâtiments remarquables qui bordent les grands axes forment un cocoon de verdure et de bien-être en face intérieure, espace ressource pour les résidents bien sûr et ouvert sur la ville grâce à ses portillons de jour. Cette particularité en fait un lieu de vie paysager comme un lieu de passage pour faciliter la mobilité douce en ville.

Bel exemple de la force d'un Groupe au service de ses clients, la SAS du Pré Perché, constituée par le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et Crédit Agricole Immobilier, est le maître d'ouvrage de la nouvelle résidence HERITAJ située à Rennes, sur l'ancien site du siège de la banque départementale. « Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a souhaité maintenir un lien intime avec son ancien site, indique Olivier Auffray, Président du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. C'est pourquoi nous nous sommes naturellement rapprochés de Crédit Agricole Immobilier, pôle d'expertise du groupe Crédit Agricole en termes d'immobilier, pour proposer une résidence d'exception favorisant l'accès au logement pour tous, en cohérence avec nos valeurs mutualistes. »

L'enjeu de transformation porté par ce projet immobilier était important. L'équipe a pris soin de travailler l'intégration du projet dans le quartier tout en apportant modernité, esthétique et qualité de vie. HERITAJ est une nouvelle preuve que la vie en ville se conjugue très bien avec les exigences environnementales et les attentes sociétales de mixité.

Lors de l'événement, Franck Hélary, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier a rappelé « notre mission de promoteur est de participer à construire la vie en ville avec deux axes qui nous tiennent particulièrement à cœur : la nature et l'innovation ». En effet toitures végétalisées, chaufferie biomasse, domotique, boites aux lettres connectées sont quelques exemples d'installations qui ont trouvé leur place au sein du programme pour prendre soin des habitants sans oublier la planète.