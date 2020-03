waldo7 - //Bougie rouge J-2

c1= (DClose(2) < DOpen(2))

//Doji j-1 sans clause vrai Doji

c2 = (DClose(1) = DOpen(1))

// Bougie verte en J0

c3 = (DClose(0) > DOpen(0))

//Gap Doji Vs autres bougies

c4 = (DHigh(1) < MIN(DLow(0),DLow(2)))



SCREENER [c1 AND c2 AND c3 AND c4]



Bon j'avais ajouté une clause pour un vrai doji..mais il ne trouve rien aujourd'hui

Clause vrai Doji: DHigh(1) > DClose(1) AND DLow(1) < DClose(1)