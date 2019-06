Credit Agricole Atlantique Vendee : Liste des caisses locales affiliées au Crédit Agricole Atlantique Vendée - Mise à jour avril 2019 0 07/06/2019 | 12:51 Envoyer par e-mail :

CAISSE LOCALE DE Siège social REZE N° CL : 001 54 avenue de la Libération 44400 REZE Agences rattachées à la Caisse Locale : REZE 8 MAI NANTES ST JACQUES PONT ST MARTIN LES SORINIERES REZE OCEANE REZE SAINT PAUL COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : JOSSE Olivier Vice-présidents : BEILLEVAIRE Roland Administrateurs : ANGEVIN Benoit BERNIER Christian BIGAN Marc FIGUREAU Imelda LANOE Ronan LEFEUVRE Bruno MAURIER Alexandre SEVESTRE Nicole SIRIZZOTTI Antoine CAISSE LOCALE DE AIGREFEUILLE N° CL : 002 Siège social 2 Rue de Vieillevigne 44140 AIGREFEUILLE Agences rattachées à la Caisse Locale : AIGREFEUILLE VIEILLEVIGNE GENESTON COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : ROUSSEAU Alain Vice-présidents : HERVOUET Jean-Paul LELIEVRE Sandrine Administrateurs : BERNARDEAU GRAVOUIL Vanessa CORBINEAU Daniel CORMERAIS Bertrand GILLARD BOUILLAULT Christelle GOBIN Christophe JAMIN Gilles JAUMOUILLE Damien JAUNET Bruno LEAUTE Fabienne MARNIER Pascal NUAUD Alain CAISSE LOCALE DE Siège social ANCENIS N° CL : 003 80 Place Charles de Gaulle 44150 ANCENIS Agences rattachées à la Caisse Locale : ANCENIS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : PELLETIER Paul Vice-présidents : BUSSON Charlène JAGUELIN Sylvain LEPINE Marie-Line Administrateurs : BLIN Patrice CHAUVEAU Jean-Pierre GUERIN James GUILBAUD Jean-François HYVOZ Pascale LEHY Xavier PELLERIN Jean-Marie PRODHOMME Olivier SERISIER Bernard CAISSE LOCALE DE BOUAYE N° CL : 006 Siège social 70 Rue de Nantes 44830 BOUAYE Agences rattachées à la Caisse Locale : BOUAYE BOUGUENAIS LA MONTAGNE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BEAUVIS Jean-Claude Vice-présidents : FOUCAULT Bruno GIRAUD Yves Administrateurs : BEAUFRETON Alexandra BERTET François BIGNON Fabrice BOURASSEAU Danièle CHOBLET Nicolas DAVID Hervé GIRAUDINEAU Isabelle PREDOT Isabelle ROUE Jean-Christophe CAISSE LOCALE DE CARQUEFOU N° CL : 009 Siège social 30 Rue du 9 Août 1944 44470 CARQUEFOU Agences rattachées à la Caisse Locale : CARQUEFOU NANTES LA GARDE THOUARE SUR LOIRE STE LUCE SUR LOIRE NANTES ST JOSEPH DE PORTERIE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : REMAUD Patrick Vice-présidents : GROLLEAU Damien Administrateurs : ARNAUD Florence DESORMEAUX Mickael DURAND Philippe GUERIN Alain LE JEUNE Nelly LIJOUR Béatrice MARTIN Fabrice VIGNERON Nathalie CAISSE LOCALE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE N° CL : 010 Siège social 1 Rue des Châtaigniers 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Agences rattachées à la Caisse Locale : LA CHAPELLE SUR ERDRE SUCE SUR ERDRE TREILLIERES COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : CHESNEAU Pascale Vice-présidents : CLOUET Jean-Pierre FREYD Gatien Administrateurs : BONRAISIN Régis MARQUOIS Alain PERRAUDEAU Jean-Claude RENON Jean-Jacques ROCHEREAU-PRAUD Annie TESSIER Jean-Marie THETIOT Françoise CAISSE LOCALE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU N° CL : 011 Siège social 17 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU Agences rattachées à la Caisse Locale : ST PHILBERT DE GRAND LIEU COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : PERRUCHAS Michèle Vice-présidents : BONNET Dominique BRISSON Emmanuel COURVAL Sandrine Administrateurs : AILLET Lise BARGEOLLE Gabriel EPIARD Nicolas GIRAUDEAU Daniel GUIBRETEAU Anne GUILLAUD Vincent MERCIER Jean-Michel TEMPLIER Yannick CAISSE LOCALE DE CLISSON N° CL : 012 Siège social 28-30 avenue du Général Leclerc 44190 CLISSON Agences rattachées à la Caisse Locale : CLISSON COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : LUMEAU Denis Vice-présidents : MARTIN Thierry MENARD Philippe Administrateurs : BAUDU Jean-Michel BOISSELIER Daniel CHATELLIER M-Pascale GAUTHIER Gabriel GAUTHIER Monique GRAVAUD Maxime GUICHET Sylvie MOREAU Murielle PERRAUD Stéphane RINEAU Thierry ROUSSEAU Luc ROY Caroline CAISSE LOCALE DE COUERON N° CL : 013 Siège social 2 Boulevard François Blancho 44220 COUERON Agences rattachées à la Caisse Locale : COUERON COUERON LA CHABOSSIERE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BIDAUD Marie-Josée Vice-présidents : PAS François Administrateurs : BRAU Fabrice DESSAIVRE David JOSSE Armelle GUERIF Véronique ISVELIN David PENSEC Catherine ROBERT Fabien CAISSE LOCALE DE DERVAL N° CL : 014 Siège social Place du Bon Accueil 44590 DERVAL Agences rattachées à la Caisse Locale : DERVAL COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : DELAUNAY Olivier Vice-présidents : CHOUIN Yannick LASTENNET Frédéric Administrateurs : COURCOUL Bruno DEBRAY Jean-Yves GAUTRON Dominique KERVARREC Franck MARQUET Guy MORISSEAUX Johann ORAIN Tiphaine ROUSSIERE Jérôme CAISSE LOCALE DE Siège social DON ET VILAINE N° CL : 015 24 Rue de la Résistance 44290 GUEMENE PENFAO Agences rattachées à la Caisse Locale : GUEMENE PENFAO PLESSE SAINT NICOLAS DE REDON COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BLANDIN Antoine Vice-présidents : ALLIOT Christelle BOUJU Sylvie JANVRESSE Patrice Administrateurs : BOURRE Régine BOUTARD Jérôme BREHIER Anthony CRETEAUD Pascale GUIHO Marie-Paule GUILLET Annie GUILLET Gwénaël HEBUTERNE Martine LOREAU Yannick VICET Jean-Charles CAISSE LOCALE DE Siège social GUENROUET N° CL : 018 Rue du Pont 44530 ST GILDAS DES BOIS Agences rattachées à la Caisse Locale : ST GILDAS DES BOIS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : GERAUD Anthony Vice-présidents : AMPROU Sylvain BLANCHARD Alain Administrateurs : BASILLAIS Angelica BEAUGEARD Jean-Luc BODO Odile CAVALON Sophie JAN Isabelle LE SOUDER Guy LEROUX Valérie MAUGENDRE Véronique ROUX Loïc CAISSE LOCALE DE L'ISAC N° CL : 020 Siège social 2 rue du 6 juin 1944 44130 BLAIN Agences rattachées à la Caisse Locale : BLAIN HERIC COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : DESCAMPS Patrick Vice-présidents : LEBASTARD Stéphane PASSELANDE Jean-Yves VOLTEAU Brigitte Administrateurs : AUDRAIN Fabrice BIDET Jean-Alain BROSSET Julien CHOIMET Sandrine DALLIBERT Michel DELANOUE Mickael ETRILLARD Myriam FONDAIN Catherine LE BOUEDEC Christiane LEMAITRE Gilles ORAIN Nathalie POULAIN FRIOT Anne-Laure RAJALU Catherine CAISSE LOCALE DE HERBIGNAC N° CL : 021 Siège social 16 Avenue Paul de la Monneraye 44410 HERBIGNAC Agences rattachées à la Caisse Locale : HERBIGNAC COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : JANNOT Christophe Vice-présidents : LEGAL Yvan RETAILLEAU Marie-Thérèse Administrateurs : BLANDIN Marie BOMPOIL Olivier CHATAL Hubert GOUGEON Patrick GUIHO Serge JOSSO Yolande MOUNEREAU Francis PEDRON François RUEL Marie-Renée CAISSE LOCALE DE Siège social GUERANDE TERRE ET MER N° CL : 022 3 Place du Marché au Bois 44350 GUERANDE Agences rattachées à la Caisse Locale : GUERANDE LA TURBALLE LE CROISIC COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MAHE Mikael Vice-présidents : DEGUIGNET Catherine GOURET Nadine Administrateurs : BLOMME PILLE Sylviane CHENEAU Pascal GUELLEC Yves GUITTON Benoît LEGAL Magali PINEAU Pascal TESSIER Martine TOBIE Jean-Pierre CAISSE LOCALE DE LA BAULE COTE D'AMOUR N° CL : 022 Siège social 1 Avenue Georges Clemenceau 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Agences rattachées à la Caisse Locale : LA BAULE LE POULIGUEN PORNICHET COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : TARTOUE Jean-Michel Vice-présidents : BARBIER Cédric Administrateurs : ANGER Joseph BURBAN Fabrice CASSINI Mikaël CASTRIC Sylvie LUCAS Jean-Vincent ZAZZARON Lionel CAISSE LOCALE DE LEGE N° CL : 024 Siège social 1 Rue Aristide Briand 44650 LEGE Agences rattachées à la Caisse Locale : LEGE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : THIBAUD Céline Vice-présidents : GIRAUDET Anne GRASSINEAU Françoise Administrateurs : BATARD Carine BOUDEAU Philippe HERY Benoit JAUNET Jacky LOQUET COLLOBERT Michèle MARTIN Arnaud NISON Wilfried PINSON Sylvain ROCHETEAU Emmanuel CAISSE LOCALE DE MACHECOUL - BOURGNEUF N° CL : 025 Siège social 6 rue de la Résistance 44270 MACHECOUL Agences rattachées à la Caisse Locale : MACHECOUL COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : HERISSE Joël Vice-présidents : EGONNEAU Luc Administrateurs : BONIN Nelly BRUNETEAU Isabelle BURGAUD Viviane DE LA ROCHE Annaïk DEROUET Mickael FERRE Nicolas GAUTHIER Jean-Michel GOBIN Camille GRAVOUIL Joël GUILBAUD Gérard HENRY Michel HUCHET Colette LOUERAT Thierry PIWETZ Stéphane ROCHER Gwendoline CAISSE LOCALE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE N° CL : 026 Siège social 3 Rue des Perrières 44520 MOISDON LA RIVIERE Agences rattachées à la Caisse Locale : MOISDON LA RIVIERE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BELAY Alain Vice-présidents : BLAIS Christophe MARTIN Gilbert Fils ROUL Marie-Claire Administrateurs : ANDRE Véronique BIDAUD Jean-Bernard BODIER Mickaël BOUCHET Baptiste BOURDEL Géraldine BOURGEOIS Céline MARTIN John PAPIN Odile PLOTEAU Samuel TAILLANDIER Sophie CAISSE LOCALE DE MOUZEIL - LIGNE N° CL : 027 Siège social 42 Rue des Acacias 44850 LIGNE Agences rattachées à la Caisse Locale : LIGNE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : DESORMEAUX Françoise Vice-présidents : TRICHET Isabelle VOLEAU Sébastien Administrateurs : CHAILLOU Jean-René DUPAS Joël JOLY Céline MOREAU Céline PERRAY Lionel RUPAUD Didier CAISSE LOCALE DE Siège social NORT SUR ERDRE N° CL : 028 38 Rue du Général Leclerc 44390 NORT SUR ERDRE Agences rattachées à la Caisse Locale : NORT SUR ERDRE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : COQUET Mikaël Vice-présidents : BOULO Claire LAMY Michel Administrateurs : CHABROL Magalie DELAUNAY Dominique DOIZY Michel FREMONT Mikaël LEBEAU Jacques MAHEUX Annette ROBERT Sandra TERTRIN Jean-Luc CAISSE LOCALE DE LOIRE DE RETZ N° CL : 029 Siège social 10 Place de Retz 44680 STE PAZANNE Agences rattachées à la Caisse Locale : STE PAZANNE LE PELLERIN COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : LERAY Sonia Vice-présidents : BOUTEILLER Mathieu CLAVIER Jean-Jacques Administrateurs : BARRE Thérèse-Marie CHEVALIER Jean-Louis DUBOIS Hélène DUCREUX Aurore GARAND Christian LOUERAT Vincent MANDIN Jean-Paul THOMAS Gilles CAISSE LOCALE DE PONTCHATEAU N° CL : 031 Siège social 9-11 Rue de Nantes 44160 PONTCHATEAU Agences rattachées à la Caisse Locale : PONTCHATEAU COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MALLARD Roland Vice-présidents : BIVAUD Damien MOYON Dominique Administrateurs : BALU Olivier CADOT Françoise CHARBONNIER Jean-Baptiste GUIOT Alain MARTENOT Eric MORAND Cyrille NICOLAS Sébastien OHEIX Roselyne SEILLER Sandrine VIGNEAU Alexandre CAISSE LOCALE DE PORNIC N° CL : 032 Siège social 3 Quai du Commandant l'Herminier 44210 PORNIC Agences rattachées à la Caisse Locale : PORNIC PORNIC OUEST ARTHON EN RETZ COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : CROCQUEVIEILLE BARREAU Christine Vice-présidents : GAUTIER Evelyne MAILLARD Jérémy Administrateurs : ALLAIS Georges BASTARD Catherine DEFFAIN Sophie DOUBLET Jean-Claude DURAND Laurent FERRE Thomas GUCHET Loïc LEDUC BLANCHET Rosane MORANTIN Philippe RECULEAU Vincent CAISSE LOCALE DE LOIRE VIGNOBLE N° CL : 034 Siège social 4 Place Saint Jean 44430 LE LOROUX BOTTEREAU Agences rattachées à la Caisse Locale : LE LOROUX BOTTEREAU ST JULIEN DE CONCELLES LA CHAPELLE BASSE MER COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : TERRIEN Olivier Vice-présidents : PINEAU Vincent Administrateurs : BOUYER Peggy LUNEAU Pierre-Henri PETARD Laurent POULAIN Thierry ROUSSELIERE François VIVANT Didier CAISSE LOCALE DE GESVRES ET LOIRE N° CL : 035 Siège social 16 Rue Aristide Briand 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC Agences rattachées à la Caisse Locale : ST ETIENNE DE MONTLUC COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BABIN Danielle Vice-présidents : TAUGAIN Marie-Madeleine THEBAUD André Administrateurs : DUBOIS Thierry GUILLAUME Thierry HAREL Pascal LABARRE Hélène LEMARIE Christian LERAY Alicia PAGEOT Bernard CAISSE LOCALE DE SAINT NAZAIRE N° CL : 038 Siège social 8 Place du Commerce 44600 ST NAZAIRE Agences rattachées à la Caisse Locale : ST NAZAIRE COMMERCE TRIGNAC LOIRE ET BRIERE ST NAZAIRE IMMACULEE DONGES ST NAZAIRE PLAISANCE ST NAZAIRE OCEANIS ST NAZAIRE FRONT DE MER COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : CERNA Ronan Vice-présidents : CHERAUD Christine COQUARD Gwénaelle Administrateurs : BIGEARD Benoit CHIABERGE Thomas DEGUIRAL Philippe DENIS Bruno DENIS Vincent DREUX Marie-Claude FAVREAU Gweanël FERRE Catherine GEFFROY Isabelle LABOUR Guillaume POUSSET Jean-François SALIOU Pierre SIMON Patrick CAISSE LOCALE DE ERDRE ET DONNEAU N° CL : 039 Siège social 1 Rue du Château 44540 ST MARS LA JAILLE Agences rattachées à la Caisse Locale : ST MARS LA JAILLE RIAILLE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : PAUDOIE Jean-Louis Vice-présidents : COTTIER Nicolas DUCHESNE Philippe LEBRETON Christèle RAITIERE André Administrateurs : BACIN Nicolas BEZIAUD Christelle CARTIER Sylvie GAUTIER Gérard LEBOSSE Benoît LEROUEILLE Alain PLOTEAU Damien PLOTEAU Sonia CAISSE LOCALE DE SUD ESTUAIRE N° CL : 041 Siège social 30 Rue Neuve 44320 ST PERE EN RETZ Agences rattachées à la Caisse Locale : ST BREVIN LES PINS ST PERE EN RETZ COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : RENAUDINEAU Stéphane Vice-présidents : GUERIN Virginie GUILLEUX Gilbert OLIVIER Denis Administrateurs : CHAUDOUET Isabelle CHERAUD Jocelyne DURAND Béatrice EVAIN Christian HAILLOT Laurent LEBLANC Philippe LEDUC Raphaël LEFEUVRE Patrick PITARD Hubert CAISSE LOCALE DE SAVENAY N° CL : 042 Siège social 1 Place Guépin 44260 SAVENAY Agences rattachées à la Caisse Locale : SAVENAY COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : GUILMINEAU Emmanuel Vice-présidents : THEBAUD Philippe THOBIE Monique Administrateurs : BARET Patrice BIORET Luc CATREVAUX Philippe ETIENNE Jonathan GUIHENEUF Isabelle HONORE Sarah LEJEUNE Philippe MASSON Yann SYLVESTRE Jean-Michel CAISSE LOCALE DE PAYS DE CHATEAUBRIANT N° CL : 043 Siège social 10 Place de la Motte 44110 CHATEAUBRIANT Agences rattachées à la Caisse Locale : CHATEAUBRIANT COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : COUILLEAU Jean-Claude Vice-présidents : DEROUENE Christelle HARROIN Catherine PUCEL Eric Administrateurs : BRADANE Philippe COCAULT Alain CROSSOUARD Rémy DELAUNAY Guy GITEAU Nicolas HUPE Annie JANNAULT Christian LANGOUET Samuel LERAY Dominique POTIER Isabelle SEGUINEAU Corentin CAISSE LOCALE DE Siège social VALLET N° CL : 044 25 Rue du Frère F. Luneau 44330 VALLET Agences rattachées à la Caisse Locale : VALLET COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MARTIN Rachel Vice-présidents : DOUILLARD Isabelle PRIOU Marc Administrateurs : BLANLOEIL Gilles BOUCHARD Marie-Pierre BOUCHET Brigitte CROISNIER Alexis DURAND Armelle GERARD Yves LANTIER Yann LUNEAU Sylvain ROLAND Lucinda CAISSE LOCALE DE VARADES N° CL : 045 Siège social Rue du Maréchal Foch 44370 VARADES Agences rattachées à la Caisse Locale : VARADES COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : DENION Fabrice Vice-présidents : BRUNELLE Martin CHARBONNIER Yvette Administrateurs : BOISSELIER Brigitte CHOVEAU Thierry CROIX Solène JOUSSET Magalie MONGUILLON Fanny OGER Philippe PERROTEAU Pascal TETEDOIE Nathalie TRIQUE Guillaume CAISSE LOCALE DE NOZAY N° CL : 046 Siège social 3 route de Marsac 44170 NOZAY Agences rattachées à la Caisse Locale : NOZAY COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : CHAUVIN Loïc Vice-présidents : BRUNET Anne FERRON Gilles ROBERT Gladys Administrateurs : ATTHENONT Claire BIDET Catherine BLOND Jean-Hugues BRAUD Gérard CHAUVIN Sébastien GAUTIER Rémy GENDRY Ghislain LAUNAY Loïc LOQUET Yvon PEIGNE Valérie TOURILLON Marie-Laure CAISSE LOCALE DE VERTOU N° CL : 047 Siège social 7 Rue de l'Ile de France 44120 VERTOU Agences rattachées à la Caisse Locale : VERTOU ST SEBASTIEN SUR LOIRE BASSE GOULAINE HAUTE GOULAINE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : DENIAUD Philippe Vice-présidents : BONNET Yves LIEUBEAU Chantal Administrateurs : BRELET Lucette FONTENEAU Chantal GAUTHIER Serge GODEFROY Elodie GOURAUD Marie-Line MAHE Jean-Louis MAUGENDRE Michel POIRON Jean-Pierre CAISSE LOCALE DE VAL DU CENS N° CL : 052 Siège social 20 Rue de Bretagne 44880 SAUTRON Agences rattachées à la Caisse Locale : SAUTRON NANTES PONT DU CENS ORVAULT BOURG ORVAULT PETIT CHANTILLY COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : HILY Christian Vice-présidents : LE ROI Corinne Administrateurs HARDY Christophe MARCEUL Patrick PERGELINE SERAZIN Sylvie CAISSE LOCALE DE Siège social VAL DE CHEZINE N° CL : 053 9 Avenue des Thébaudières 44800 ST HERBLAIN Agences rattachées à la Caisse Locale : ST HERBLAIN STATION ST HERBLAIN THEBAUDIERES ST HERBLAIN BOURG COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MANZANARES Catherine Vice-présidents : GERARD Michelle GUYON Yannick MARTINEAU Sophie Administrateurs : FERRE Béatrice GASTINEAU Régine LE MAY Alain OLIVIER Claude ROYER Gérard CAISSE LOCALE DE NANTES CENTR'ILE N° CL : 055 Siège social 4 Place de l'Ecluse 44000 NANTES Agences rattachées à la Caisse Locale : NANTES 50 OTAGES NANTES LADMIRAULT NANTES CARRE LAFAYETTE NANTES BEAULIEU NANTES REPUBLIQUE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : LUCET Frédéric Vice-présidents : ASSELIN Denise Administrateurs : BOUTTIER Jean-Jacques DENIAU Nathalie CHELLE Juliette DURIEUX Anne-Catherine EZANNIC Maddy CAISSE LOCALE DE Siège social NANTES OUEST N° CL : 056 2 Boulevard de la Fraternité 44000 NANTES Agences rattachées à la Caisse Locale : NANTES CHANTENAY NANTES ZOLA COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : GERVAIS Laëtitia Vice-présidents : BOUGUEREAU Christophe Administrateurs : LE CORNEC Christian PICARD Annie CAISSE LOCALE DE NANTES TALENSAC STE THERESE N° CL : 057 Siège social 4 rue de Talensac 44000 NANTES Agences rattachées à la Caisse Locale : NANTES ROND POINT DE RENNES NANTES STE THERESE NANTES SCHUMAN NANTES TALENSAC COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : TOUZET Vincent Vice-présidents : JOLY Dominique PERROT Catherine Administrateurs : BLANCHE Anne COLLEZ Marie-Françoise HAUDEBERT Cyril CAISSE LOCALE DE NANTES EST N° CL : 058 Siège social 5 rue du Général Buat 44000 NANTES Agences rattachées à la Caisse Locale : NANTES CHENAIE NANTES DOULON NANTES ROND POINT DE PARIS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : RELIQUET Pierre Vice-présidents : MANCHEC Martial Administrateurs : BOURDILLON Benoit JOYAU Marc KAPLAN Juliette LELAURE Elisabeth CAISSE LOCALE DE Siège social BEAUVOIR SUR MER N° CL : 060 15 rue Charles Gallet 85230 BEAUVOIR SUR MER Agences rattachées à la Caisse Locale : BEAUVOIR SUR MER COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : TAURAND Annie Vice-présidents : BATARD Martine PIPAUD Loïc Administrateurs : BLANCHARD Willy CHARTIER Alexandra CHARTIER Dominique FRITEL Antoine GUILLOT Bertrand MICHAUD Aurélie MICHEL Sophie MILCENT Robert PICHON Olivier THIBAUD Emmanuel CAISSE LOCALE DE Siège social CHAILLE LES MARAIS N° CL : 061 2 place de Verdun 85450 CHAILLE LES MARAIS Agences rattachées à la Caisse Locale : CHAILLE LES MARAIS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : GILLET Benoît Vice-présidents : OLLIVIER Damien VAUBOURDOLLE Philippe Administrateurs : BERNARD Jean-Michel BERTHELOT Line BOGERS MAITREHUT Sandrine DRAPEAU Sylvie FARDIN Myriam GAUTRONNEAU Yvette MAINGAUD Jean-Yves MASSONNEAU Claudie MURS Christophe PACAUD Antoine PLISSONNEAU LEGERON Sabrina SERVANT Michel CAISSE LOCALE DE CHALLANS N° CL : 062 Siège social 3 rue de Nantes 85300 CHALLANS Agences rattachées à la Caisse Locale : CHALLANS LA GARNACHE CHALLANS CAP OCEAN COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MOREAU Dominique Vice-présidents : BURGAUD Aurélien GIRAUDET Marie-Laure Administrateurs : BARBOT Céline BILLON Anne-Marie BILLON Nicolas BOISNEAU Sandrine BRITON David CROCHET Denis GAUVRIT Gérald GIRARD Willy GRONDIN Vincent GUERIN Patrick MENUET Marylène MORISSET Sonia PASCREAU Rémi RONDEAU Raphaël SELLIER Arnaud CAISSE LOCALE DE CHANTONNAY N° CL : 063 Siège social 14 rue nationale 85110 CHANTONNAY Agences rattachées à la Caisse Locale : CHANTONNAY COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BRUNET Michelle Vice-présidents : AVRIL Benoît DION Marc Administrateurs : BARBARIT Sandrine BELY Alexandre BOURGEOIS Laurence CHENU Viviane DAVID Mikaël GENDRY Joseph HERBRETEAU André LAMOTHE Fabrice MORIN Antoine LOIZEAU Valérie PLESSIS Frédéric RABILLER Jean-Philippe ROBIN Thierry CAISSE LOCALE DE Siège social FONTENAY LE COMTE N° CL : 064 21 rue du Port 85200 FONTENAY LE COMTE Agences rattachées à la Caisse Locale : FONTENAY LE COMTE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MELDON Jean-Pierre Vice-présidents : GUILLON Richard PAQUET Monique REAU Jean-Louis Administrateurs : BARRE Delphine BOUCHERIT Christine CHARBONNEAU Dominique DEGAT Corinne DELAVERGNE Florent GATINEAU Romain GUILBAUD Corinne MADY Jean-Philippe RAMBAUD Matthieu RAUTUREAU Laure VINCENT François CAISSE LOCALE DE LA CHATAIGNERAIE N° CL : 065 Siège social 3 Avenue du Maréchal Leclerc 85120 LA CHATAIGNERAIE Agences rattachées à la Caisse Locale : CHATAIGNERAIE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BATY Samuel Vice-présidents : AYRAULT Jean-François DARRENOUGUE Véronique GROLLEAU Marielle Administrateurs : BALQUET Damien BAUDOUIN Cécile BETARD Pascal BILLAUD Dominique BLANCHARD Lydie CHANCELIER Adrien DIGUET Alexandre FERRET Annie FROMAGET Rodolphe JOURDAIN Ludovic PETORIN Mickaël ROBIN Thierry ROUXEL Pascal SOUCHET Christelle CAISSE LOCALE DE Siège social LA MOTHE ACHARD N° CL : 066 58 rue Georges Clémenceau 85150 LA MOTHE ACHARD Agences rattachées à la Caisse Locale : LA MOTHE ACHARD COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BOUILLAUD Jean-Marie Vice-présidents : BEGUIN Jean-Luc LE SCOUARNEC Valérie Administrateurs : BONNAUD Catherine BOUTOLLEAU Pedro DROUIN Sylvaine GABORIT Bénédicte GALLAS Laurence GAUVRIT Pierrick GROSSIN Alain GROUSSIN Claude JUILLET Sébastien LABBAYE Henri-Jean NAULLEAU Romain ROY Nicolas SIMON Gilbert CAISSE LOCALE DE CANTON DE MORTAGNE SUR SEVRE N° CL : 068 Siège social Place de la Roseraie 85290 MORTAGNE SUR SEVRE Agences rattachées à la Caisse Locale : MORTAGNE VAL DE SEVRE LA VERRIE LA GAUBRETIERE ST LAURENT SUR SEVRE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : SOULARD Bérangère Vice-présidents : DEFONTAINE Emmanuel ROUTHIAU Christophe Administrateurs : BARON Laurent BARRE Pascale BILLARD Jocelyne HERAULT Stéphane LUCAS Christophe MARTINEAU Delphine MOUILLE Thierry RAGON Bruno SOULARD Loïc CAISSE LOCALE DE LE POIRE SUR VIE N° CL : 069 Siège social 17 Place du Marché 85170 LE POIRE SUR VIE Agences rattachées à la Caisse Locale : LE POIRE SUR VIE BELLEVILLE SUR VIE AIZENAY LES LUCS SUR BOULOGNE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : ROUSSEAU Olivier Vice-présidents : PELE Marie-Agnès PERRAUDEAU Stéphane Administrateurs : BAILLOUX Bruno BARRE Damien CHIRON Arnaud CHOUTEAU Annie DOUIN Cédric GUIBERT Olivier JOLLY Benoît MARTINEAU Nathalie ORCEAU Valérie PILON Gabriel PLISSONNEAU Guy RONDEAU Laurence SIMON Thierry VERDON Didier VOINEAU Mathieu CAISSE LOCALE DE Siège social LES ESSARTS N° CL : 070 12 place du Champ de foire 85140 LES ESSARTS Agences rattachées à la Caisse Locale : LES ESSARTS LA FERRIERE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : FETIVEAU Alain Vice-présidents : BONNIN Régis CHENU Nathalie Administrateurs : AUGER Florence BILLAUD Henri-Pierre BOUROULLEC Brigitte GABORIEAU Jean-Luc GANDRILLON Martial GREAU Lionel MAQUIGNAUD Agnès MENANTEAU Laurent RAMBAUD Franck ROY Sylvie SACHOT Philippe CAISSE LOCALE DE LES HERBIERS N° CL : 071 Siège social 13 route Nationale 85500 LES HERBIERS Agences rattachées à la Caisse Locale : LES HERBIERS MOUCHAMPS LES HERBIERS MAINE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : COUTANT Myriam Vice-présidents : BESNARD Sylvie COUTAND Mickael Administrateurs : BARON Mathieu BOUDEAU Claudie BREGEON Marc BRUNET Barbara CAILLAUD Marc DAVIAUD Marie-Bernadette GAUTHIER Marie-Mathilde LANDREAU Yves LOISEAU Annabelle NOURISSON Séverine PASQUIER CHUPIN Sylvie PINEAU Daniel PUAUD Geneviève REVAUD Mathieu ROBIN Luc CAISSE LOCALE DE LES MOUTIERS LES MAUXFAITS N° CL : 072 Siège social 1 place St Jacques 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS Agences rattachées à la Caisse Locale : MOUTIERS LES MAUXFAITS LA TRANCHE SUR MER COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MOUSSET Raphaël Vice-présidents : DELAVERGNE Fabrice FORT Florencia Administrateurs : BAUDILLON Annie BRECHOTEAU Alain BREGEON Gwendoline BRIAUD Matthieu DUPONT Cédric MURAIL Marie-Andrée POTIER Guillaume RAGOT Patrick TRAINEAU Rodrigue CAISSE LOCALE DE Siège social LES SABLES D'OLONNE N° CL : 073 17 cours Dupont 85100 LES SABLES D'OLONNE Agences rattachées à la Caisse Locale : LES SABLES CONCORDE LES SABLES LES SALINES LES SABLES AQUITAINE LA CHAUME COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : GIRARD Olivier Vice-présidents : BOUREAU Philippe BRANDET Bernard FOSTY Jean-Gilles Administrateurs : BLAY Stéphane BOULINEAU Martine CAPUT Ghislain CHAILLOUX Françoise GUILLOU Marie-Pierre LADERRIERE Didier LEDOUX-MALINVERNY Martine PETIT Brigitte RAFFIN Stéphane ROCHETEAU Jean-Luc CAISSE LOCALE DE CANTON DE ROCHESERVIERE N° CL : 074 Siège social 2 place de l'Eglise 85260 L'HERBERGEMENT Agences rattachées à la Caisse Locale : L'HERBERGEMENT ROCHESERVIERE SAINT PHILBERT DE BOUAINE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : FOUCHET Guy Vice-présidents : DOUILLARD Hervé SOURISSEAU Françoise Administrateurs : AUPIAIS Valérie BOUAUD Christophe BOURMAUD Charline CAILLON Céline GAUTIER Damien GUIBERT Séverine JOLLET Thierry LE FLOCH Delphine LECORPS Mathilde OIRY Michelle OUVRARD Freddy CAISSE LOCALE DE L'HERMENAULT N° CL : 075 Siège social 3 rue du Marais 85570 L'HERMENAULT Agences rattachées à la Caisse Locale : L'HERMENAULT NALLIERS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : VILLENEUVE Jean Vice-présidents : BODET Colette GERMAIN Yves Administrateurs : AUVINET PORTRAIT Hélène BAUDRY Dany BOUHIER Marie-Pierre BOUHIER Nicolas CAILLET Jean-Patrick GATTEAU Jeanine GIRARD Fabrice JAUD Guillaume MAJOU Christian METAIS Dominique PAJOT Franck RENAUD Stéphanie RIVIERE Bernadette TARDE Régine CAISSE LOCALE DE L'ILE D'YEU N° CL : 076 Siège social 43 quai Carnot 85350 ILE D'YEU Agences rattachées à la Caisse Locale : ILE D'YEU COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : CANTIN Philippe Vice-présidents : TURBE Marietta Administrateurs : BESSONNET Yannick BURGAUD Damien CANTIN Fabien DOUCET Christophe ELINEAU Catherine GRESILLON BERTRAND Antoine KERDUFF William TARAUD Guylaine CAISSE LOCALE DE LUÇON N° CL : 077 Siège social 3 Place du Petit Booth 85400 LUÇON Agences rattachées à la Caisse Locale : LUÇON L'AIGUILLON SUR MER COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : GIRAUDET Ludovic Vice-présidents : SORIN Any Administrateurs : BAUDRY Jean-Paul BOULAIS Laurent BOUTET Karen BRIFFAUD Guy CHACUN Anthony COUSIN Georges JAULIN Olivier LACARIN Jean-Philippe LANDAIS Martine MARGARIT Alain MATHIEU Pascal RENAUD Isabelle ROMPILLON Nathalie ROUAULT Bruno CAISSE LOCALE DE MAILLEZAIS N° CL : 078 Siège social 2 rue de l'Abbaye 85420 MAILLEZAIS Agences rattachées à la Caisse Locale : MAILLEZAIS BENET COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : GARREAU Bertrand Vice-présidents : GRELIER Stéphane RIBREAU François Administrateurs : BERNARD Cécile BLANDIN Estelle BIRE Jérôme DURANCEAU Frédéric GENAUZEAU Thierry LOIZEAU Jérémie PEPIN Jean-Daniel QUILLET Guillaume TROJET Fabrice CAISSE LOCALE DE MAREUIL SUR LAY N° CL : 079 Siège social 4 place des Halles 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS Agences rattachées à la Caisse Locale : MAREUIL SUR LAY COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : COUSSEAU Jean-Pierre Vice-présidents : MOREL-BROCVIELLE Vanessa PILLAUD Marie-Christine Administrateurs : BARBOTEAU Alain BARBOTEAU Florent BAUDRY Dominique BEAUCHET Julien BEAUPEUX Thomas CAREIL Fabrice DEZAMY Romain GALIPAUD Michèle MARTINEAU Christophe PETE Claudie TEILLET Ingrid VINCENT Maryse CAISSE LOCALE DE Siège social MONTAIGU N° CL : 080 24 bis rue Amiral Duchaffault 85600 MONTAIGU Agences rattachées à la Caisse Locale : MONTAIGU CUGAND TREIZE SEPTIERS LA BRUFFIERE ST GEORGES DE MONTAIGU ST HILAIRE DE LOULAY COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : HEUZE Fabrice Vice-présidents : CHAMPAIN Jean-Yves MENARD Jean-François RINEAU Guylaine Administrateurs : ALBERT Christophe BEAUCHET Stéphane CHARRIER Marie-Annick GABORIAU Thierry LAMY Nicolas LAPORTE BEAUPERIN Frédéric MAUDET Séverine PERNET Annik RAUTUREAU Florence ROBERT Vincent CAISSE LOCALE DE NOIRMOUTIER N° CL : 081 Siège social 2 rue du Rosaire 85330 NOIRMOUTIER Agences rattachées à la Caisse Locale : NOIRMOUTIER COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : NAULEAU Eric Vice-présidents : GENDRON Alain YVRENOGEAU Valérie Administrateurs : CAZAUBON Isabelle GAUTIER Romain GIRAUD Suzanne JEANNEAU Luc MARTIN Noël PIEDPLAT Nathalie TESSIER Jean-Pierre CAISSE LOCALE DE PALLUAU N° CL : 082 Siège social Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 85670 PALLUAU Agences rattachées à la Caisse Locale : PALLUAU COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : MORVAN Dominique Vice-présidents : BERNEDE Maryse KOZDEBA Jean-Luc Administrateurs : BESSON Maryvonne BONNIN David COULON FEBVRE Cécile FETIVEAU Christophe MARECHAUX Simon PERRAUDEAU Martial PIFFETEAU Pascale CAISSE LOCALE DE POUZAUGES N° CL : 083 Siège social Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 85700 POUZAUGES Agences rattachées à la Caisse Locale : POUZAUGES LA FLOCELLIERE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BEAUFFRETON Laurence Vice-présidents : BOUILLAUD Régis IMBERT Gaétan SOULARD Bérangère Administrateurs : BABARIT Hervé BECOT Nathalie BLETEAU Cécile BOILLEVIN Annabelle CORNUAULT Damien GABARD Christophe GABORIAU Rachel PACREAU Cyrille ROY Tony SORIN Michelle CAISSE LOCALE DE SAINT FULGENT N° CL : 084 Siège social 43 rue du Général de Gaulle 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS Agences rattachées à la Caisse Locale : CHAVAGNES EN PAILLERS ST FULGENT LES BROUZILS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : PIQUART Rémy Vice-présidents : BOSSIS Michèle PACTEAU Gérard Administrateurs : AMIAUD Jean-Louis BARTEAU Florence BILLANT Paul BOISSON Catherine COUGNON Patrice FRADET Annie GILBERT Didier GUERIN Sophie PASQUIET Fabrice PIVETEAU Norbert ROUSSEAU Isabelle CAISSE LOCALE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE N° CL : 085 Siège social 2 et 4 quai de la République 85800 ST GILLES CROIX DE VIE Agences rattachées à la Caisse Locale : ST GILLES CROIX DE VIE BRETIGNOLLES SUR MER ST HILAIRE DE RIEZ ST GILLES GAUTTE COEX COMMEQUIERS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : COURANT Wilfried Vice-présidents : CHAILLOUX Corinne GILBERT Colette Administrateurs : BRICARD Jérôme CROCHET Grégoire ELINEAU Yannick GIRARD José MAISON FAMILIALE LA BOUCHERE MOLLE Eric PELLOIS Nicolas TAILLE Thierry TONNEAU Anne-Sophie CAISSE LOCALE DE Siège social SAINT HILAIRE DES LOGES N° CL : 086 15 place du Champ de Foire 85240 ST HILAIRE DES LOGES Agences rattachées à la Caisse Locale : ST HILAIRE DES LOGES COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : POITIERS Marie Vice-présidents : COUSSOT Thomas STEVENS Maryse Administrateurs : BAILLY Dany BAUDOUIN Joseph BERNARD Didier BESSONNET Cyril BOBINEAU Joël BONNAUD Dominique COIRIER Denis GACHIGNARD Nadine GUILLEMET Cathie SOURISSEAU Florence CAISSE LOCALE DE Siège social SAINT JEAN DE MONTS N° CL : 087 56 rue du Général de Gaulle 85160 ST JEAN DE MONTS Agences rattachées à la Caisse Locale : ST JEAN DE MONTS SOULLANS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : BARREAU Régis Vice-présidents : BOUTHOLEAU Stéphane MERIAU Stéphane Administrateurs : BITAUD Xavier BONNIN Gwenola BRETHOME Benoit CHEVRIER David CHUPIN Frédéric CLAUTOUR Hélène GUILBAUD Louis-Marie PELLOQUIN Guillaume PINEAU Sabine SUAUDEAU Bruno TRIBALLEAU Jean-Valois CAISSE LOCALE DE SAINTE HERMINE N° CL : 088 Siège social 24 route de la Rochelle 85210 STE HERMINE Agences rattachées à la Caisse Locale : STE HERMINE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : TRUTEAU James Vice-présidents : BESNARD Marietta PARION Nicolas Administrateurs : AUGUIN Quentin DELAIR Pascal DELAVAUD Marie-Thérèse DEVAUX Jean-Marie GRANGIENS Isabelle JOGUET Patrice LIEVRE Alexandre LOUTY Mickaël MENARD Catherine PLANCHOT Guy Bernard CAISSE LOCALE DE Siège social TALMONT SAINT HILAIRE N° CL : 089 12 rue Nationale 85440 TALMONT ST HILAIRE Agences rattachées à la Caisse Locale : TALMONT SAINT HILAIRE JARD SUR MER COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : ROY Jocelyn Vice-présidents : BERNARD Chantal TALON Ludovic Administrateurs : BROCHARD Amandine CAILLONNEAU Ghislaine DEVINEAU Bertrand DURANDET Elisabeth FAURE Thierry FERRE Thierry GAZEAU Danielle GROLIER Valérie LIAIGRE Bernard MOUILLE Pierre-Yves ROBBE David SIMONNEAU Nelly CAISSE LOCALE DE Siège social LA ROCHE BOURG N° CL : 091 Place de la Mutualité 85000 LA ROCHE SUR YON Agences rattachées à la Caisse Locale : LA ROCHE BOURG LA CHAIZE LE VICOMTE ST FLORENT DES BOIS COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : PERREAU Jean-Guy Vice-présidents : GUILBAUD Murielle VERNAGEAU Christian Administrateurs : BARITEAU Christelle BEAUPEU Anita BETOU Jean-René BOISSON Séverine GUYAU Adrien NICOLLEAU Céline PILLENIERE Eric SOULARD François CAISSE LOCALE DE Siège social LA ROCHE ST ANDRE N° CL : 092 236-238 rue Salengro 85000 LA ROCHE SUR YON Agences rattachées à la Caisse Locale : LA ROCHE ST ANDRE D'ORNAY AUBIGNY NIEUL LE DOLENT VENANSAULT COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : ONDET Daniel Vice-présidents : BOUDEAU René-Paul GUILMENT Daniel Administrateurs : BAUDU Jacky BOSSIS POIRIER Fabien COUTON Philippe GIRAUDEAU Nelly GRASSINEAU Catherine MARTINEAU Isabelle PERROCHEAU Christelle SIRET Emilie CAISSE LOCALE DE Siège social LA ROCHE VENDEE N° CL : 093 14 Place de la Vendée 85000 LA ROCHE SUR YON Agences rattachées à la Caisse Locale : LA ROCHE VENDEE LA ROCHE HALLES LA ROCHE LA GARENNE MOUILLERON LE CAPTIF DOMPIERRE SUR YON COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : COFFI Franck Vice-présidents : MERCIER Sylvie PETIT Michel Administrateurs : BERNARD Jean-Michel BOHY Jérémy CHIRON Marc GARCIA CASAS Miguel MARTIN Maryse NEGRIER Sylvie PERCOT Stéphane TENAUD Françoise VERDU Guy CAISSE LOCALE DE CAISSE REGIONALE N° CL : 099 Siège social Route de Paris 44949 NANTES CEDEX 9 Agences rattachées à la Caisse Locale : COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Président : JEANNEAU Luc Vice-présidents : BRUNET Michelle GAUTIER Gérard Secrétaire : JOYAU Marc Secrétaires Adjoints : CHARTIER Alexandra MAJOU Christian PASCREAU Rémi TARTOUE Jean-Michel Administrateurs : ALLAIS Georges BERNEDE Maryse BLANCHE Anne CHAUVIN Loïc COUTANT Myriam DESCAMPS Patrick MALLARD Roland MARQUET Guy MENARD Philippe OLLIVIER Damien La Sté Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a publié ce contenu, le 07 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

