Credit Agricole Atlantique Vendee : Politique de sélection

En application de la règlementation MIF 2, nous avons adopté une politique de sélection des négociateurs. Nous vous en présentons les caractéristiques essentielles dans ce document.

1.

Principes généraux

Votre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, RécepteurTransmetteur d'Ordres, ci-après dénommée « le CréditAgricole » s'engage à prendre toutes les mesuresraisonnables, lors de la transmission des ordres, pour obtenir dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible au sens de la règlementation MIF 2.

Ces mesures consistent en la mise en place de la présente Politique de sélection.

Cette Politique de sélection est réexaminée annuellement et toute modification importante de celle-ci sera portée à la connaissance du client.

2.

Périmètre d'application

2.1. Périmètre Clients

La présente Politique de sélection s'applique à tous les clientsdu Crédit Agricole : non professionnels ou professionnels au sens de la Directive des Marchésd'Instruments Financiers.

2.2. Périmètre Produits

La présente Politique de sélection s'applique à tous lesinstruments financiers listés sur les Marchés Réglementés ou les systèmes multilatéraux de négociation accessibles par l'intermédiaire du Crédit Agricole.

3.

Les principes d'acheminement des ordres :

Les ordres sur la France peuvent être transmis par le Client au moyen des canaux suivants :

- par les sites Internet

- par les plates-formes téléphoniques

- La Caisse régionale peut également, à sa convenance et le cas échéant, accepter les ordres transmis par le Client en agence

3.1. Principes générauxUne fois saisis et validés, les ordres de bourse sont acheminés par le Crédit Agricole vers le PSI-Négociateur. L'heure de réception dans le carnet du lieu d'exécution choisi par le PSI-Négociateur ainsi que l'heure précise d'exécution sont enregistrées.

Les ordres sont acheminés de manière totalement électronique vers le lieu d'exécution retenu par le PSI-Négociateur conformément à sa Politique d'exécution sauf dans certaines circonstances. Les circonstances qui justifient que les ordres soient ou rejetés, ou pris en charge manuellement, sont les suivantes :

Dans l'intérêt du client : filtrage des ordres d'un montant supérieur à un seuil fixé,

Respect des règles protectrices de l'intégrité du Marché, notamment celles requises par les autorités de contrôle.

3.2. Spécificités par canal

Site Internet

Les ordres d'achat ou de vente sont directement saisis et validés par le client sur le site Internet du Crédit Agricole selon la procédure en vigueur.

Les cours et quantités associées, qu'ils soient en temps réel ou différés, affichés sur le Site Internet au moment de la passation d'ordre par le client sont donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de référence à la mesure de la meilleure exécution.

Plate-forme téléphonique

Les ordres d'achat ou de vente sont transmis par le client par téléphone (ils font alors l'objet d'un enregistrement selon la procédure en vigueur). L'ordre de bourse estsaisi et validé sur la base des indications détaillées données par le client(code valeur, quantité ou montant, type d'ordre, durée devalidité). Tout autre moyen de transmission d'ordre non sécurisé (tel que des courriels) ne peut engager la responsabilité du Crédit Agricole.

Les cours cotés et quantités associées pouvant être indiqués par la plate-forme téléphonique au moment de la passation d'ordre par le client sont donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de référence à la mesure de la meilleure exécution.

Agence (en fonction des possibilités offertes par la Caisse régionale)

Les ordres d'achat ou de vente sont transmis par le client présent en agence. Le conseiller, sur la base des indications détaillées du client (code valeur, quantité ou montant, type d'ordre durée de validité) saisit l'ordre de bourse et le valide. Aucun autre moyen de transmission d'ordre non sécurisé, (tel que des courriels), n'est admis et ne peut donc engager la responsabilité du Crédit Agricole.

Les cours cotés et quantités associées pouvant être indiqués par le chargé de clientèle au moment de la passation d'ordre par le client sont donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de référence à la mesure de la meilleure exécution.

4. PrestatairesdeNégociateurs retenus :Servicesd'Investissement

-

Le Crédit Agricole retient des prestataires lui permettant de satisfaire les obligations de meilleure exécution. La qualité d'exécution de ces prestataires a été démontrée par le passé et est régulièrement réévaluée afin de s'assurer qu'ils continuent à fournir de manière permanente le service au niveau attendu, s'appréciant notamment selon les critères suivants : :

1. Le prix ;

2.L'impact de l'exécution;

3.La probabilité de l'exécution et du règlement livraison;

4. Le coût ;

5. La rapidité de traitement ;

6.La taille et la nature de l'ordre;

7.Toute autre considération déterminante dans l'exécution d'unordre en particulier.

Ces critères ont amené le Crédit Agricole à retenir pour l'exécution des ordres, plusieurs PSI Négociateurs en fonction des marchés (liste figurant en Annexe de la présente politique).

Les négociateurs retenus sont soumis à un dispositif de contrôle et de suivi de la prestation qu'ils fournissent; ce dispositifs'assure de la bonne prise en charge des incidents qui pourraient subvenir lors du traitement des ordres et du respect des critères de la politique de sélection.

5.

Sélection des lieux d'exécution

Les lieux d'exécution comprennent des marchés réglementés,des systèmes multilatéraux de négociation, des Internaliseurs Systématiques.

Conformément à leur propre politique d'exécution, les PSI-Négociateurs retenus par le Crédit Agricole sélectionnent les lieux d'exécution. Cette sélection par les PSI-Négociateurs est réalisée au terme d'une période d'analyse leur permettant d'évaluer :

La liquidité du marché, en termes de probabilité d'exécution calculée à partir d'un historique suffisant,

La fiabilité et continuité de service au niveau de la cotation et de l'exécution,

La sécurisation et la fiabilité de la filière de règlement/livraison.

La liste des lieux d'exécution ainsi offerts par le Crédit Agricole par l'intermédiaire de ses PSI-Négociateurs est reprise en annexe.

Sur les marchés étrangers, le Crédit Agricole s'estspécifiquement accordé avec ses négociateurs pour retenir, par pays, les Marchés réglementés historiques, classés par ordre de priorité, qui sont par nature les plus liquides et apportent le meilleur résultat.

6.

Prise en compte des instructions spécifiques

Il est donné latitude au client de préciser certaines instructions (dites « instructions spécifiques ») quant au mode d'exécution. L'attention du client est attirée sur le fait qu'en cas d'instructions spécifiques, le Crédit Agricole risqued'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre en compte les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa Politique de sélection.

7.

Révision et contrôle de la politique de sélection

Le Crédit Agricole contrôle régulièrement l'efficacité de sa politique de sélection des intermédiaires. La surveillance de laqualité d'exécution des ordres est régulière et les moyenssont adaptés aux caractéristiques des instruments financiers traités et des marchés sous-jacents.

En outre, conscient de l'importance d'assurer le meilleurservice possible à ses clients, le Crédit Agricole procède à une revue annuelle de sa politique d'exécution d'une part et des intermédiaires sélectionnés d'autre part. Il en va de même lorsqu'un changement significatif susceptible d'avoirune incidence sur la capacité à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients se produit. Le Crédit Agricole procède alors aux mesures correctives adaptées en fonction des éventuelles défaillances constatées.

8. Consentement du client

8.1. Principe

L'accorddonné par le client est un accord général qui couvrel'ensemble des dispositions de la Politique de sélection et vaut donc accord pour toutes les transactions effectuées auprès du Crédit Agricole.

8.2. Forme du consentement

Suite à la réception de la présente politique, la passationd'ordres par le clientvaut accord pour traiter aux conditions prévues par les clauses 1 à 6 de la présente Politique de sélection.

9. Information annuelle sur les cinq premiers prestatairesde service d'investissementauxquels des ordres ont été transmis ou passés pour exécution et sur la qualitéd'exécution

Pour chaque catégorie d'instrument financier, le Crédit Agricole établit et publie une fois par an le classement descinq premiers prestataires de service d'investissementen terme de volumes de négociation auxquels il a transmis ou auprès desquels il a passé des ordres de clients pour exécution. Il publie également des informations synthétiquessur la qualité d'exécution obtenue.

10.

Définitions

RTO: Récepteur Transmetteur d'Ordres, entité qui réceptionne les ordres des clients en vue de leur transmission pour leur exécution.

PSI-Négociateur: Prestataire de Service d'Investissement fournissant le service de négociation d'ordres de bourse.

Plateformes d'exécution: lieux où des ordres de bourse peuvent être portés pour exécution (marché réglementé, système multilatéral de négociation, système organisé de négociation, internaliseur systématique, teneurs de marché et autres fournisseurs de liquidité…).

Plateforme de négociation : Marché Réglementé, système multilatéral de négociation, système organisé de négociationMarché Réglementé: Bourse historique telle qu'Euronext.

Système multilatéral de négociation: place de cotation et d'exécution d'instruments financiers.

Internaliseur Systématique: établissement financier internalisant ses ordres systématiquement pour certaines valeurs et certaines quantités, c'est-à-dire se portant

contrepartie d'une exécution pour des prix et quantités préalablement affichés.

Annexe : Liste des négociateurs pour les principaux marchés