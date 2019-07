Credit Agricole Atlantique Vendee : Résultats financiers au 30/06/2019

Activité et Résultats au 30 juin 2019

Crédit Agricole Atlantique Vendée

Nantes, le 29 juillet 2019

Le Conseil d'Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s'est réuni le vendredi 26 juillet 2019 et a arrêté les comptes intermédiaires au 30 juin 2019.

Un très bon niveau de conquête de nouveaux clients, un niveau historique de réalisation de crédits et une poursuite de l'équipement notamment sur l'assurance démontrent la pertinence de notre modèle de Banque de Proximité 100 % Humaine et 100 % digitale.

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée continue de déployer sa stratégie de conquête dynamique avec 24 000 nouveaux clients sur le 1ersemestre 2019.

Avec près de 2 milliards d'euros de crédits réalisés (en hausse de 18 % par rapport à 2018), l'encours des crédits habitat progresse de 7,6 % et celui du crédit à la consommation de + 8,5 %. La Caisse régionale progresse ainsi plus vite que son marché. Concernant les crédits d'équipement, la Caisse régionale poursuit son développement au service des professionnels et des entreprises avec une croissance d'encours de + 4,5 %.

La collecte globale atteint les 23,1 milliards d'euros en croissance de 1 milliard d'euros sur un an (+ 4,6 %). Elle bénéficie d'une appétence forte de nos clients pour l'épargne bancaire avec une hausse des livrets de 10 % mais également pour les produits d'assurance-vie avec une croissance de la collecte brute de + 7,6 %.

L'augmentation de plus de 20 % du nombre de contrats d'assurance des biens et des personnes démontre par ailleurs la force de notre modèle de Banque Assurance.

Résultats Le PNB affiche une progression de 0,9 % par En millions d'euros Juin 2018 Juin 2019 Évolution rapport au 30 juin 2018. Celui-ci bénéficie d'une Comptes consolidés aux normes IFRS (en millions d'euros) hausse des commissions de 4,5 % favorisée par un fort dynamisme commercial sur l'activité Produit Net Bancaire 233,6 235,7 + 0,9 % Assurance et d'une augmentation des dividendes Charges de fonctionnement 127,3 136,7 + 7,4 % (SAS la Boétie) de 10 %. Il reste néanmoins Résultat Brut d'Exploitation 106,4 99,0 - 6,9 % impacté par la baisse de la marge sur intérêts de - 6,4 % principalement liée à la dotation aux Coût du risque - 12,5 - 6,2 - 50,1 % provisions sur épargne logement pour 4 millions Résultat Net Consolidé 68,9 69,4 + 0,7 % d'euros et l'augmentation des charges nettes sur (part du Groupe) macro couverture. La baisse du rendement des actifs crédits du fait de la baisse des taux est en Total bilan 20 883,5 22 475,0 + 7,6 % grande partie compensée par la dynamique en volume de nos crédits.

Les charges de fonctionnement s'établissent à 136,7 millions d'euros, en hausse de 7,4 % sur un an. Cette hausse s'explique par l'impact de la mise en place d'un nouvel accord d'intéressement offrant une meilleure répartition de la valeur créée. Cette hausse s'explique aussi par la poursuite des investissements informatiques et immobiliers avec la rénovation et l'équipement des agences « Horizon ». En conséquence, le résultat brut d'exploitation s'établit à 99 millions d'euros, en retrait de 7 % sur un an.

Le coût du risque s'établit à 6,2 millions d'euros. Il traduit une amélioration continue de la qualité du portefeuille des crédits et une bonne maitrise des risques.

Le résultat après impôt s'établit à 69,4 millions d'euros, en progression de 0,7 % sur un an.

Une structure financière solide et renforcée par la politique de développement de la Caisse régionale Atlantique Vendée

Les fonds propres prudentiels atteignent 1 791 millions d'euros au 31 mars 2019. Le ratio de solvabilité CRD4 Bâle 3 transitoire est de 21,35 % pour un minimum réglementaire de 10,5 % au 31 mars 2019. Le ratio de liquidité Bâle 3 à 1 mois (LCR) est de 114,73 % au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2019, les capitaux propres consolidés sont de 3 033,6 millions d'euros et représentent 13,5 % d'un bilan qui s'établit

22 475 millions d'euros. Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 25,43 % du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, principalement avec Crédit Agricole S.A., représentent 53,71 % du bilan. L'actif du bilan consolidé est composé à 76,32 % par les prêts et créances à la clientèle.

Le cours du Certificat Coopératif d'Investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée progresse de 5,29 % par rapport au 31 décembre 2018 (138,98 euros au 30 juin 2019). Un dividende de 4,19 euros par CCI a été versé en mai 2019, ce qui positionne le rapport dividende sur le cours au 30 juin 2019 à 3,01 %.

Perspectives

La Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée poursuit ses investissements visant à améliorer l'expérience d'accueil et de conseil de ses clients. En 2019, ce sont plus de 30 agences qui seront transformées selon le modèle « Horizon ». Ce programme va se poursuivre en 2020 et 2021, avec 80 nouvelles agences sous ce modèle. « L'agence Horizon » favorise l'approche de conseil, la relation omni-canal ainsi que la relation partagée entre client et expertise.

Deux investissements d'envergure sur notre territoire sont annoncés :

La création de la 19 ème unité de gestion des sinistres de PACIFICA à La Roche-sur-Yon avec une centaine de collaborateurs employés à partir 2020 (PACIFICA est la filiale d'assurance dommage du Groupe Crédit Agricole).

unité de gestion des sinistres de PACIFICA à La Roche-sur-Yon avec une centaine de collaborateurs employés à partir 2020 (PACIFICA est la filiale d'assurance dommage du Groupe Crédit Agricole). Un investissement de 15 millions d'euros est engagé pour la rénovation en profondeur du site de la Caisse régionale sur la Roche-sur-Yon afin de mieux servir nos clients et de créer des conditions de travail attractives.

Par ailleurs, le fond d'investissement Crédit Agricole Atlantique Vendée Innovation vient de procéder à sa première prise de participation dans la start-up WEENAT. Accueillie en 2017 au sein du Village By CA Atlantique Vendée, WEENAT a conçu des capteurs connectés à une application mobile afin de gérer des informations météorologiques et agronomiques permettant l'optimisation de l'exploitation agricole. Cet investissement est en droite ligne avec le rôle que la Caisse régionale joue dans la transition énergétique et transformation de l'agriculture.

NB : À partir du prochain trimestre, ce communiqué financier sera exclusivement disponible sur le site internet de la Caisse régionale Atlantique Vendée et communiqué via un diffuseur professionnel.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, rubrique « Votre caisse régionale » dans l'espace « Informations Financières ». Contact Relation Investisseurs : Blandine GIRAUDEAU, blandine.giraudeau@ca-atlantique-vendee.fr.

CCI Atlantique Vendée : code ISIN FR0000185506 Eurolist B