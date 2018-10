Credit Agricole Atlantique Vendee : Résultats financiers au 30/09/2018

Activité et Résultats

au 30 septembre 2018

Nantes, le 29 octobre 2018

Le Conseil d'Administration de la Caisse régionale Atlantique Vendée s'est réuni le vendredi 26 octobre 2018 pour l'arrêté des comptes intermédiaires au 30 septembre 2018.

Renforcée par ses investissements récents, la Caisse régionale accentue sa bonne dynamique commerciale

L'encours de crédits dépasse les 16,4 milliards d'euros au 30 septembre 2018 en croissance de 5,2% sur un an permettant à la Caisse régionale un gain de parts de marché, notamment sur le crédit d'équipement.

La dynamique de l'épargne à vue en progression de 8,7% porte l'encours de collecte à 22,6 milliardsd'euros, en croissance de 3,7 %. La collecte brute assurance-vie est en augmentation de 25 % à finseptembre 2018 portant la hausse de l'encours à 4,4 % sur un an.

L'équipement des clients en produits à valeur ajoutée se poursuit avec une croissance des cartes premium de 12% sur un an. Le nombre de contrats d'assurance dommage et prévoyance progresse de 3,9% porté notamment par une production de contrats assurance des personnes en hausse de 15,6%.

Résultat

Sept 2017 Sept 2018 Évolution Comptes consolidés aux normes IFRS (en millions d'euros) Produit Net Bancaire 325,7 334,4 + 2,7 % Charges de fonctionnement 189,6 187,5 -1,1 % Résultat Brut d'Exploitation 136,1 146,9 + 7,9 % Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 99,5 99,9 + 0,4 % Total bilan 20 126,5 21 155,5 + 5,1 %

La norme IFRS9 a été mise en application au 1erjanvier 2018. Elle ne présente pas d'impact significatif sur le total bilan.

Le PNB en progression de 2,7 % bénéficie d'une hausse des commissions, favorisée par l'équipementbancaire et l'activité assurance et d'un net ralentissement de la baisse de la marge sur intérêts, malgrédes taux à 10 ans toujours inférieurs à 1%.

Afin d'accompagner le développement et améliorer l'expérience client, la Caisse régionale Atlantique Vendée poursuit ses investissements humains, en recrutements et formations, technologiques,immobiliers et organisationnels. Ces investissements expliquent une augmentation des charges de personnel et des dotations aux amortissements, compensée par ailleurs par une bonne maîtrise des autres charges générales d'exploitation.

Le résultat brut d'exploitation s'établit à 146,9 millions d'euros, en hausse de 7,9 % sur un an. Le coût du risque reste maîtrisé à 8,7 millions d'euros. En conséquence le résultat net est stable à 99,7 millions d'euros.

Une structure financière solide qui reflète la qualité du développement et desrésultats de la Caisse régionale Atlantique Vendée

Les fonds propres prudentiels atteignent 1 599 millions d'euros au 30 juin 2018. Le ratio de solvabilitéCRD4 Bâle 3 transitoire est de 18,66 % pour un minimum réglementaire de 9,875 % au 30 juin 2018. Le ratio de liquidité Bâle 3 à 1 mois (LCR) est de 113,96 % au 30 septembre 2018.

Les capitaux propres consolidés, de 2 975 millions d'euros, représentent 14,1% du bilan qui s'établit à 21 155,5 millions d'euros. Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 26,3 % du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, principalement avec Crédit Agricole S.A.,représentent 52,5 % du bilan. L'actif du bilan consolidé est composé à 76,3 % par les prêts et créancesà la clientèle.

Le cours du Certificat Coopératif d'Investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée progressede 5 % par rapport au 31 décembre 2017 (126 euros au 28 septembre 2018). Un dividende net de4,30 euros par CCI a été versé en mai 2018, ce qui positionne le rapport dividende sur cours au 28septembre 2018 à 3,41 %.

Perspectives

La Caisse régionale s'inscrit résolument et durablement dans son projet de Banque Multicanal De Proximité qui vise à conjuguer la relation humaine en proximité et en responsabilité et les parcoursdigitaux. Sur le dernier trimestre, la Caisse régionale accélèrera la digitalisation de ses offres au service de la satisfaction client :

• Développement de la signature électronique en agence, élargi aux assurances Prédica, avec plus de 3 signatures sur 4 réalisées sur tablette. A titre d'exemple, 70% des prêts immobiliers sont aujourd'hui signés électroniquement par nos clients.

• Mise en place sur les clientèles professionnelles et agriculteurs d'un simulateur de projets enligne sur les besoins de crédit et d'assurances.

• Evolutions apportées à l'application « Ma Banque » pour offrir aux clients toujours plus de capacitéà traiter une large palette d'opérations en toute autonomie.

Toutes ces évolutions présentent de nouvelles preuves visant à faciliter la vie des clients et libérer dutemps à nos conseillers pour apporter une expertise et un conseil à valeur ajoutée.

Dans le même temps, la Caisse régionale continue à recruter sur son territoire avec 107 nouveauxcollaborateurs à fin septembre. Deux nouveaux Job dating seront organisés sur le dernier trimestre.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires surwww.ca-atlantique-vendee.fr,rubrique « Votre Caisse régionale » dans l'espace « Informations Financières ». Contact Relation Investisseurs:Réjane CONTINrejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr.

CCI Atlantique Vendée : code ISIN FR0000185506 Eurolist B