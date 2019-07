Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 30 juin 2019

Communiqué de presse

Amiens, le 30 juillet 2019

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une dynamique de l'activité et de robustes performances

Résultats à fin juin 2019*

Forte accélération de la collecte : + 1 milliard d’euros en six mois

PNB et Résultats nets en croissance dans un contexte de taux défavorable

Offre de bienvenue à tous les diplômés, conformément aux valeurs mutualistes de la banque

Développement commercial

L’encours de collecte bilancielle progresse de 7,7 % sur un an glissant et atteint 17,7 milliards d’euros à fin juin 2019, permettant de financer l’économie locale en circuit court ; l’encours de collecte hors bilan progresse de 1,7 % sur les 12 mois glissants. Ainsi, la collecte globale dépasse la barre symbolique des 28 milliards d’euros au 30 juin 2019, soit une progression de 5,4 % par rapport au 30 juin 2018.

Les nouveaux financements à moyen et long termes de la Caisse Régionale en vue de soutenir les projets du territoire représentent près de 2,0 milliards d’euros sur le premier semestre 2019, dont 1,1 milliard d’euros pour le logement. La Caisse Régionale a déployé un espace projet habitat qui digitalise les crédits. Les réalisations de crédits à la consommation progressent quant à elles de 5,9 %. Les nouveaux financements dédiés aux Agriculteurs, Professionnels, Entreprises et Collectivités Publiques progressent de 8,9 % sur le premier semestre 2019 par rapport au S1-18, tirés majoritairement par la clientèle des Entreprises. Ainsi, l’encours de crédits poursuit sa croissance (+ 6,0 % sur un an glissant) et atteint 23,6 milliards d’euros à fin juin 2019.

Le Crédit Agricole Brie Picardie maintient sa position de leader sur son territoire avec une part de marché des encours de collecte du marché de plus de 30 % et une part de marché des encours de crédits du marché de plus de 35 % à fin avril 2019**.

Encours

(en milliards d’euros) Juin

2018 Juin

2019 Variation

en % Encours de collecte globale 26,7 28,1 + 5,4 % Encours de crédits 22,3 23,6 + 6,0 %

L’activité d’assurances dommages et prévoyance poursuit son développement : le portefeuille totalise près de 644 000 contrats à fin juin 2019 et progresse de 3,0 % sur un an, tiré principalement par les assurances de biens des Particuliers (notamment habitation et automobile).

La Caisse Régionale a lancé une offre de bienvenue de 50 € pour tous les diplômés, indépendante du type de diplôme obtenu, matérialisant ainsi ses valeurs mutualistes. Sur le premier semestre 2019, la Caisse Régionale a accueilli plus de 26 000 nouveaux clients, notamment par le levier de la recommandation des clients. Elle comptabilise à fin juin près de 1,1 million de clients, dont 374 000 sont sociétaires (soit + 10 % sur un an).

Résultats financiers

Sur le 1er semestre 2019, le Produit Net Bancaire atteint 319,5 millions d’euros, en progression de 2,9 %, malgré un impact défavorable de la provision épargne logement (EL) d’un montant de 3,8 millions d’euros. Retraité de cette provision, le PNB est en hausse de 4,1 % à fin juin 2019. Sur les activités auprès de la clientèle et hors provisions EL, le PNB progresse de près de 2,5 % (vs S1-18), tiré par la marge d’intermédiation dans un environnement marqué par un contexte de taux bas, mais aussi par les commissions. L’activité de portefeuille contribue également à la progression du Produit Net Bancaire.

Au 30 juin 2019, le coefficient d’exploitation reste stable par rapport à fin juin 2018 à 50,0 % et confirme ainsi une bonne efficience opérationnelle. Les charges de fonctionnement, en progression de 3%, matérialisent l’investissement pour le développement : création d’un Village By CA à Val d’Europe qui héberge 8 start-up, outils digitaux avec le déploiement du service gratuit SécuriPass qui permet une plus grande réactivité et sécurisation des paiements, ou encore renforcement des moyens humains par des formations Essec et Skema.

Le coût du risque demeure sur des bases très faibles à 6,3 millions d’euros au 30 juin 2019, contre 7,3 millions d’euros à fin juin 2018. Au 30 juin 2019 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,31 % (contre 1,44% au 30 juin 2018, pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de près de 25,6 milliards d’euros.

Après prise en considération de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social de la Caisse Régionale s’établit à 106,3 millions d’euros au 30 juin 2019, en hausse de 0,1 % comparativement au premier semestre 2018.

Base individuelle

(en millions d’euros) Juin

2018 Juin

2019 Variation

en % Produit Net Bancaire

Produit Net Bancaire hors provision épargne logement 310,4

310,4 319,5

323,3 + 2,9 %

+ 4,1 % Charges de Fonctionnement Nettes 155,2 159,9 + 3,0 % Résultat Brut d’Exploitation 155,2 159,6 + 2,8 % Résultat Net

Résultat Net hors provision épargne logement 106,1

106,1 106,3

110,1 + 0,1 %

+ 3,7 %

En base consolidée et en norme internationales IFRS, le résultat net à fin juin 2019 s’établit à 115,4 millions d’euros, en progression de 8,2 %, marqué par la bonne performance commerciale de la Caisse Régionale et ses filiales et par l’évolution favorable des marchés financiers sur le premier semestre 2019.

Base consolidée

(en millions d’euros) Juin

2018 Juin

2019 Variation

en % Produit Net Bancaire 304,9 319,3 + 4,7 % Charges de Fonctionnement Nettes 160,6 164,7 + 2,6 % Résultat Brut d’Exploitation 144,3 154,6 +7,1 % Résultat Net (part du Groupe) 106,6 115,4 + 8,2 %

Les capitaux propres consolidés atteignent, à fin juin 2019, 3,9 milliards d’euros, pour un total bilan consolidé de 30,8 milliards d’euros. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 65,3 % et 29,5 % de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 milliards d’euros, noté A1 par Standard and Poor’s.

La Caisse Régionale maintient un niveau de solvabilité élevé ; le ratio global CRD est de 19 % estimé à fin juin 2019**, pour une exigence règlementaire minimale de 10,5 %.

Perspectives

Ces résultats permettent à la Caisse Régionale de continuer à consolider sa structure financière et d’investir pour servir le territoire, tout en rémunérant les parts sociales, Certificats Coopératifs d’Associés et Certificats Coopératifs d’Investissement, à des niveaux attractifs. La dernière Assemblée Générale du 26 mars 2019 a voté un intérêt aux parts sociales de 2,00 % au titre de l’exercice 2018, ainsi qu’une rémunération de 1,15 euro par CCI et CCA. Sur le cours du CCI à fin juin 2019 de 26,575 euros, la rémunération versée le 2 mai 2019, représente un rendement de 4,33 % et la valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2018 affectée aux CCI ressort à 8,1.

A fin juin 2019, l’actif net par titre est de 56,06 euros suite à la validation de l’affectation du résultat 2018 par l’Assemblée Générale du 26 mars 2019. Dans le cadre du programme de rachat de CCI mis en place début 2018, en vue d’annulation avec réduction du capital, le conseil d’administration du 30 juillet 2019 a voté l’annulation de l’intégralité des CCI acquis en 2018 soit 142 001 CCI. L’annulation de CCI, devant intervenir avant le 15 septembre, généra un effet relutif, portant l’actif net par titre à 56,14€.

* Comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2019 examinés par le Conseil d’Administration du 30 juillet 2019 – Certification en cours par les commissaires aux comptes

** Dernière donnée disponible

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr , 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr , 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne près de 1,1 million de clients et 374 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 212 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 2 700 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. L’encours de collecte globale comprend un périmètre plus large que l’encours de collecte diffusé jusqu’en 2018 dans les communiqués, qui n’incluait pas notamment les titres vifs et parts sociales détenus par les clients.

A titre d’exemple, au le 31 décembre 2018, l’encours de collecte tel que communiqué s’établissait à 25,7 milliards d’euros. A cette même date, l’encours de collecte globale s’établissait à 27,1 milliards d’euros.



Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.



Cours CCI / Résultat net Ce ratio correspond à la valorisation boursière du 30 juin 2019 rapportée à la quote-part du résultat net au 31 décembre 2018, affectée aux CCI (30,5%).



Actif net par titre L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).





Passage du PNB social publié au PNB social hors provision épargne logement

Base individuelle

(en millions d’euros) Juin

2018 Juin

2019 Variation

en % Produit Net Bancaire 310,4 319,5 + 2,9 % Retraitement de la provision épargne logement 0 3,8 NC Produit Net Bancaire hors provision épargne logement 310,4 323,3 + 4,1 %

