Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 30 septembre 2018

Crédit Agricole Brie Picardie

Communiqué de presse

Amiens, le 26 octobre 2018

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une réussite commerciale confirmée par une belle performance financière





Résultats au 30 septembre 2018*

Des encours de collecte et de crédits au plus haut niveau historique

Une banque qui accompagne les clients dans tous les projets d'investissement et d'assurance

Un modèle financier robuste en dépit d'un contexte de taux bas, défavorable au métier d'intermédiation bancaire

Développement commercial

Le Crédit Agricole Brie Picardie, inscrit dans une démarche volontariste de conquête de parts de marché, confirme son implication sur le territoire. Sur les 9 premiers mois de l'année 2018, la réalisation de plus de 3,5 milliards d'euros de nouveaux crédits à moyen et long termes, auront permis de financer des projets locaux personnels et professionnels. Les réalisations de crédits habitat et à la consommation représentent toujours la part la plus importante des financements octroyés (74,0 % sur cette même période). De plus, les financements accordés aux marchés des Agriculteurs, Professionnels, Entreprises et Collectivités sont supérieurs à 0,9 milliard d'euros (+ 9,7 % vs. 9m-17).

La volonté d'accompagnement renouvelée, de la Caisse Régionale d'être au service de l'économie de son territoire, se matérialise par une part de marché sur encours de crédits dépassant les 35% à fin juin 2018**, en hausse de 6 points sur trois ans (entre juin 2015 et juin 2018). Les encours de crédit atteignent leur plus haut niveau historique sur tous les marchés à fin septembre 2018 avec un encours total de 22,8 milliards d'euros, en progression de + 9,8 % sur un an.

Le refinancement en circuit court des projets du territoire est assuré par l'encours de collecte bilancielle qui atteint 16,7 milliards d'euros à fin septembre 2018, en progression de 0,9 milliard d'euros sur un an glissant (+ 5,9 % vs. 09.17), marqué par la croissance soutenue des dépôts à vue et par la bonne tenue des livrets et de l'épargne logement. Dans le même temps, l'encours de collecte hors bilan progresse de + 1,7 %.

Encours



(en milliards d'euros) Septembre



2017 Septembre



2018 Variation



en % Encours de collecte 24,3 25,5 + 4,4 % Encours de crédits 20,8 22,8 + 9,8 %

L'activité Assurances confirme sa bonne tenue, avec un portefeuille en croissance de 4,0 % sur un an glissant et comptabilise plus de 630 000 contrats à fin septembre 2018. Le portefeuille d'assurances de biens des particuliers porte majoritairement ce développement avec un accroissement du nombre de contrats de 5,8 % sur un an, soit 13 670 contrats en net.

Avec plus de 41 000 nouveaux clients sur les 9 premiers mois de l'année, la Caisse Régionale confirme son attractivité. Elle intensifie également la relation avec l'ensemble des clients, au travers de l'équipement à l'image du parc de cartes bancaires émises par la Caisse Régionale, en croissance de 3,3 % sur un an. Confirmant aussi les fondements de son modèle mutualiste, le taux de sociétaires de la Caisse Régionale progresse de 8,6 % depuis le début de l'année, soit 27 400 nouveaux clients sociétaires.

Résultats financiers

Sur les 9 premiers mois de 2018, le Produit Net Bancaire progresse de 1,3 % par rapport aux 9 premiers mois de 2017 dans un contexte de taux bas persistant, défavorable au métier d'intermédiation bancaire.

Sur la même période, la Caisse Régionale contient l'évolution de ses charges de fonctionnement nettes à +1,7 %, tout en poursuivant ses investissements dans le capital humain, immobilier et technologique, au service des clients. Ainsi, le coefficient d'exploitation de 51,7 % à fin septembre 2018 atteste d'une gestion maîtrisée.

Le cout du risque reste très faible à 8,8 millions d'euros, en diminution de 4,1 millions d'euros par rapport à la même période en 2017. Le taux de défaut (EAD Défaut/EAD), à 1,37 %, poursuit son amélioration, pour une exposition globale (EAD) de 24,5 milliards d'euros à fin septembre 2018.

Après une charge fiscale stable, la Caisse Régionale affiche un résultat net social de 149,0 millions d'euros, en progression de 9,5 millions d'euros.

Base individuelle



(en millions d'euros) Septembre



2017 Septembre



2018 Variation



en % Produit Net Bancaire 445,2 450,9 + 1,3 % Charges de Fonctionnement Nettes 229,3 233,1 + 1,7 % Résultat Brut d'Exploitation 215,9 217,8 + 0,9 % Résultat Net 139,5 149,0 + 6,9 %

Base consolidée



(en millions d'euros) Septembre



2017 Septembre



2018 Variation



en % Produit Net Bancaire 445,2 446,6 + 0,3 % Charges de Fonctionnement Nettes 232,0 236,2 + 1,8 % Résultat Brut d'Exploitation 213,2 201,4 - 1,3 % Résultat Net (part du Groupe) 145,1 149,4 + 3,0 %

En base consolidée, le résultat net à fin septembre 2018 de 149,4 millions d'euros en normes internationales (IFRS) progresse par l'évolution du PNB de portefeuille et la bonne maitrise des charges.

Les capitaux propres atteignent 3,8 milliards d'euros à fin septembre 2018, pour un total bilan consolidé de près de 29,2 milliards d'euros. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 65,7 % et 21,7 % de l'ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l'encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d'émission jusqu'à 2 milliards d'euros, noté A1 par Standard and Poor's.

La Caisse Régionale maintient un niveau de solvabilité élevé, avec un ratio CRD de 18 % à fin juin 2018**.

Certificats Coopératif d'Investissement

Au 28 septembre 2018, le Certificat Coopératif d'Investissement affiche un cours de clôture de 23,71 €. Ce cours représente 7,6 fois le résultat net 2017 par CCI (3,10 € par CCI).

La dernière rémunération payée, le 04 mai 2018, était de 1,15 € par CCI, représentant un rendement de 4,35 % sur le cours du 29 décembre 2017.





Crédit Agricole Brie Picardie

* Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2018 examinés par le Conseil d'Administration du 26 octobre 2018 - Examen limité en cours par les commissaires aux comptes

** Dernière donnée disponible

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr.

Contact relations investisseurs : M. Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr, 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne 1,1 million de clients et 345 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 214 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l'Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d'une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 2700 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales, acteurs-clés disposant d'une connaissance aigüe de l'économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s'engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE - Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d'exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers. Coefficient d'exploitation Le Coefficient d'exploitation correspond au rapport entre les Charges de fonctionnement nettes et le Produit Net Bancaire.

