CORRECTION:Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Avis financier au 30 juin 2018

Il sagit dune correction du communiqué 18:00 27.07.2018 CEST. Explication de la modification : correction de la date dans le paragraphe sur l'évolution du coût du risque.

Avis financier semestriel

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine

Résultats du 1er semestre 2018

Diffusés le 27/07/2018

« Un 1er semestre marqué par une dynamique de l'activité et des performances solides »

Le Conseil d'Administration a arrêté lors de sa séance du 27 juillet 2018 les comptes du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine au 30 juin 2018 (ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes).

Une banque proche de ses clients

A fin juin 2018, la Caisse régionale compte près de 500 000 clients, dont près de 230 000 sont sociétaires (+ 5 % sur un an), témoignant de la pertinence de son modèle mutualiste, proche du territoire et de ses acteurs.

Sur le premier semestre 2018, les nouveaux financements à moyen et long terme du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine pour les projets du territoire auront représenté un total de 1 079 M€ d'euros dont 629 M€ sur l'habitat.

Ainsi, l'encours de crédits poursuit sa croissance et atteint 10,1 Mds € à fin juin 2018.

Au 30 juin 2018, l'encours de collecte globale s'élève à 13,3 Mds €. La collecte d'épargne conservée dans le bilan de la Caisse régionale atteint, quant à elle 8,2 Mds €, en hausse de 6,2% sur 1 an, avec une progression sur tous les compartiments (dépôts à vue, livrets et épargne logement).

La Caisse régionale poursuit également sa belle dynamique sur l'assurance-vie, dans un contexte de marché moins porteur, avec +6 % d'encours par rapport au 30 juin 2017.

Cette dynamique commerciale se retrouve dans le domaine des produits et services. Ainsi, le portefeuille d'assurances des biens et des personnes progresse de + 6,2% sur un an avec la réalisation de plus de 22 000 nouveaux contrats.

Un résultat net social qui continue de progresser

30/06/2017

(en M€) 30/06/2018

(en M€) Évolution PNB social 143,4 147,7 3,0 % Charges de fonctionnement 78,7 81,0 2,8 % Résultat Brut d'Exploitation 64,6 66,8 3,3 % Coût du risque (hors FRBG) 6,8 5,4 -21,0 % Résultat Net Social 42,5 48,0 12,9 % Total bilan (base sociale) 11 971,0 12 697,3 6,1 % - dont titres à l'actif (1) 1 087,3 1 125,6 3,5 % - dont capitaux propres (2) 1 406,3 1 473,1 4,8 % Résultat Consolidé 49,0 44,5 -9,1 %

(1) Les titres à l'actif contiennent les titres de placement, d'investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

(2) Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.

En base sociale

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 147,7 M€ en hausse de 3,0 % par rapport au 30 juin 2017.

La marge d'intermédiation est en hausse grâce à une activité toujours soutenue sur les crédits et aux efforts réalisés les années passées sur la restructuration de la dette de la Caisse régionale.

Les commissions progressent également de 4,2%, portées notamment par le dynamisme commercial sur l'assurance vie.

Enfin, la marge sur portefeuille profite d'une hausse des dividendes perçus.

Dans le même temps, les charges progressent de 2,8%. Cette hausse est supérieure à la progression économique du fait d'un effet de base 2017 faible.

Le revenu brut d'exploitation est en hausse de 3,3% par rapport à juin 2017 à 66,8 M€.

Le coût du risque est en baisse à 5,4 M€ contre 6,8 M€ au 30 juin 2017.

Au 30 juin 2018, le taux de CDL s'établit à 2,16 % et le taux de couverture de ces créances est de 60,87 %.

Enfin, la charge fiscale progresse de 4,6 % par rapport à 2017 à 10,7 M€.

Le résultat net social est donc en hausse de 12,9 % par rapport à juin 2017 à 48 M€.

En base consolidée (IFRS)

Le produit net bancaire recule de 4,7 % par rapport à 2017 à 142,1 M€. Les charges d'exploitation ressortent à 79,2 M€ et le résultat brut d'exploitation à 59,2 M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé est de 44,5 M€ en recul de 9,1 %.

L'écart entre le résultat social (48,0 M€) et le résultat consolidé (44,5 M€) s'explique en partie par la prise en compte de la valorisation des plus et moins-values latentes en IFRS et par les traitements comptables des indemnités de remboursements anticipés (payées par la Caisse régionale suite à la restructuration de sa dette) qui font l'objet d'un étalement en IFRS.

Une structure financière solide

Au 31 mars 2018, le niveau de fonds propres prudentiels représente 890,9 M€ et la Caisse régionale affiche un ratio phasé (transitoire CRD III / CRD IV) de 17,74 % contre 17,54% au 31 décembre 2017.

La Caisse régionale bénéficie d'une PRS (Position Ressource Stable) de 405 M€ au 30 juin 2018.



Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 1,8 Md €, en hausse de 0,2 Md € liée notamment à l'application de IFRS9, et représentent 13,9 % du bilan dont le total s'élève au 30 juin 2018 à 12,9 Mds €. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 21,8 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 60,6%.

Des Certificats Coopératifs d'Investissement en hausse

Au 30 juin 2018, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement de la Caisse régionale atteint 93,18 €.

Il enregistre une hausse de 9,6% depuis le début de l'année.

Perspectives

En 2018, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine réaffirme son ancrage territorial en participant aux projets des acteurs du département et en accompagnant quotidiennement ses clients. Parallèlement, la Caisse régionale poursuit la mise en oeuvre de son projet d'entreprise co-construit avec les salariés et les administrateurs de l'établissement mutualiste contribuant ainsi à la réalisation de son ambition à horizon 2020 : améliorer la qualité de vie des Bretilliens.

C'est dans ce cadre qu'elle a d'ailleurs décidé d'investir dans les cinq filières économiques identifiées comme stratégiques pour le développement économique de son territoire : agriculture et agroalimentaire, logement et économie de l'environnement, santé et prévention, mer et tourisme et enfin, économie du numérique.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine

Société coopérative de crédit à capital variable

Siège social : 4, rue Louis Braille

Saint-Jacques de la Lande

CS 64017 - 35040 Rennes Cedex

SIREN : 775 590 847 RCS RENNES

Code NAF 6419Z

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-illeetvilaine.fr, rubrique Informations réglementaires et financières.

Contact Relation Investisseurs : Arnaud DOUARD, arnaud.douard@ca-illeetvilaine.fr, 02 99 03 36 42.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crédit Agricole Ille-et-Vilaine via Globenewswire