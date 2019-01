Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel liquidité 31/12/18

RAISON SOCIALE DE L'ÉMETTEUR :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE

Société coopérative à capital variable, établissement de crédit,

Société de courtage d'assurances

Siège social: 4, rue Louis Braille - 35136 Saint Jacques de la Lande

775 590 847 RCS RENNES - APE 6419Z

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM d'Ille et Vilaine

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM d'Ille et Vilaine à Kepler Chevreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 255 titres

- 1 339 741,51 € en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 10 472 titres

- 1 021 460,16 € en espèces

