Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Information trimestrielle au 30 septembre 2018

Information financière trimestrielle

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine

Résultats du 3ème trimestre 2018

Diffusés le 26/10/2018

« Des équipes mobilisées pour accompagner les bretilliens dans leurs projets »

Le Conseil d'Administration a arrêté lors de sa séance du 26 octobre 2018 les comptes du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine au 30 septembre 2018 (ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes).

Un dynamisme commercial soutenu

A fin septembre 2018, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine compte près de 490 000 clients dont plus de 47 % sont sociétaires, témoignant ainsi de la pertinence de son modèle mutualiste.

L'activité commerciale de la Caisse régionale est dynamique avec 1 607 M€ de nouveaux projets financés sur le territoire bretillien en 2018 dont 942 M€ sur le secteur du logement. Ainsi, l'encours de crédits poursuit sa croissance et atteint 10,2 Mds € à fin septembre 2018.

Le refinancement en circuit court de ces projets est assuré par la collecte bilan qui progresse de 5,7 % sur 1 an.

La collecte globale s'élève à 13,4 Mds €, portée par une croissance soutenue de l'assurance-vie (+6,4 % d'encours par rapport au 30 septembre 2017).

L'équipement des clients en produits et services se poursuit avec notamment la commercialisation de près de 32 000 nouveaux contrats d'assurances des biens et des personnes depuis le début de l'année.

Un PNB en hausse et des charges contenues

30/09/2017

(en M€) 30/09/2018

(en M€) Évolution PNB social 197,8 206,5 4,4 % Charges de fonctionnement 117,9 120,2 1,9 % Résultat Brut d'Exploitation 79,8 86,3 8,1 % Coût du risque (hors FRBG) 5,9 8,3 41,6 % Résultat Net Social 55,5 58,7 5,7 % Total bilan (base sociale) 12 214,0 12 821,1 5,0 % - dont titres à l'actif (1) 1 100,2 1 155,2 5,0 % - dont capitaux propres (2) 1 419,6 1 484,3 4,6 % Résultat Consolidé 63,9 60,3 -5,6 %

(1) Les titres à l'actif contiennent les titres de placement, d'investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

(2) Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.

En base sociale

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 206,5 M€ en hausse de 4,4 % par rapport à septembre 2017.

La marge d'intermédiation est en hausse de plus de 2 M€ grâce à la progression des encours de crédits et aux efforts réalisés précédemment sur la restructuration de la dette de la Caisse régionale.

Le PNB issu des commissions augmente de 3,2 %, porté par le développement des assurances tandis que le PNB portefeuille bénéficie de la perception, anticipée par rapport à 2017, d'un dividende d'une filiale du Groupe.

Retraitées de certains éléments exceptionnels impactant la base 2017, les charges progressent économiquement de 1,3% par rapport à l'année précédente.

Le revenu brut d'exploitation est en hausse de 8,1 % par rapport à septembre 2017 à 86,3 M€.

Le coût du risque est en hausse à 8,3 M€ contre 5,9 M€ au 30 septembre 2017.

Au 30 septembre 2018, le taux de CDL s'établit à 2,1 % et le taux de couverture de ces créances est de 59,9 %.

Enfin, la charge fiscale progresse de 25,6 % par rapport à 2017, impactée notamment par la hausse des provisions.

Le résultat net social est ainsi en hausse de 5,7 % par rapport à septembre 2017 à 58,7 M€.

En base consolidée (IFRS)

Le produit net bancaire recule de 3,1% par rapport à 2017 à 201,8 M€. Les charges d'exploitation ressortent à 114,9 M€ et le résultat brut d'exploitation à 81 M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé est de 60,3 M€ en recul de 5,6 %.

L'écart entre le résultat social (58,7 M€) et le résultat consolidé (60,3 M€) s'explique en partie par la prise en compte de la valorisation des plus et moins-values latentes en IFRS et par les traitements comptables des indemnités de remboursements anticipés (payées par la Caisse régionale suite à la restructuration de sa dette) qui font l'objet d'un étalement en IFRS. A noter que le périmètre de consolidation intègre désormais la SCI La Croix Rocheran au 30/09/2018.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2018, le niveau de fonds propres prudentiels représente 911,3 M€ et la Caisse régionale affiche un ratio phasé (transitoire CRD III / CRD IV) de 18,07 % contre 17,74% au 31 mars 2018.

La Caisse régionale bénéficie d'une PRS (Position Ressource Stable) de 494 M€ au 30 septembre 2018.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 1,8 Md €, en hausse de 0,25 Md € liée notamment à l'application de IFRS9, et représentent 13,9 % du bilan dont le total s'élève au 30 septembre 2018 à 13 Mds €. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 22,2 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 60,1%.

Des Certificats Coopératifs d'Investissement en hausse

Au 28 septembre 2018, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement de la Caisse régionale atteint 97 €.

Il enregistre une hausse de 14,1% depuis le début de l'année.

Perspectives

La Caisse régionale poursuit cette année sa stratégie d'investissement dans son réseau de proximité afin de s'adapter aux nouveaux modes de consommation de la banque et d'intensifier son développement commercial. Un concept inédit est en cours de déploiement sur le territoire bretillien afin d'offrir, en proximité, un accueil et une expertise renforcés. Il s'inscrit dans un large plan de rénovation de 65 points de vente conduit par le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine depuis 2017, avec un rythme d'une douzaine d'agences rénovées par an, permettant d'offrir à ses clients une nouvelle relation bancaire, 100% humaine et 100% digitale.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine

Société coopérative de crédit à capital variable

Siège social : 4, rue Louis Braille

Saint-Jacques de la Lande

CS 64017 - 35040 Rennes Cedex

SIREN : 775 590 847 RCS RENNES

Code NAF 6419Z

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-illeetvilaine.fr, rubrique Informations réglementaires et financières.

Contact Relation Investisseurs : Arnaud DOUARD, arnaud.douard@ca-illeetvilaine.fr, 02 99 03 36 42.

