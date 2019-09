Credit Agricole d'Ille et Vilaine : Rapport financier semestriel au 30 juin 2019.

On note toutefois un redressement du climat des affaires sur les derniers mois, en raison des mesures de soutien aux entreprises, de la bonne tenue de la consommation et de l'apaisement de la crise sociale, alors qu'un mouvement inverse apparait chez nos partenaires européens (Allemagne, Italie…). Ceci permet de soutenir les dépenses d'investissement et les créations d'emploi. Le ralentissement de la croissance en France est ainsi moins marqué que dans le reste de la zone euro.

D'un côté, la mise en place de deux séries de mesures en faveur du pouvoir d'achat (décembre 2018 puis avril 2019) va soutenir la consommation des ménages, même si les gains importants en termes de revenus sont en partie épargnés. De l'autre, le fléchissement de la croissance mondiale et les incertitudes politiques, géopolitiques et économiques (guerre commerciale, freinage chinois, Brexit…) affectent les exportations des entreprises.

Compte tenu de cet environnement, quelles seraient les composantes de la croissance en France ?

La consommation des ménages devrait être assez dynamique en 2019, compte tenu d'une conjonction de facteurs favorables. Les baisses de prélèvements inscrites dans la loi de finances 2019 et les plans de soutien mis en place à la suite de la crise des Gilets Jaunes et du Grand Débat, ainsi que le repli de l'inflation, renforcent le pouvoir d'achat. Il devrait progresser de 2,6% sur un an en 2019 et de 1,5% en 2020. La consommation progressera toutefois à un rythme plus modéré en 2019 (1,5%) en raison d'une remontée significative du taux d'épargne, liée à un climat de confiance qui s'améliore mais reste mitigé et à un lissage opéré par les ménages, qui ne dépenseront que graduellement les gains de pouvoir d'achat. Jouent également des effets cycliques pénalisant la consommation de biens durables (notamment dans l'industrie automobile). La consommation s'accroîtr à nouveau de 1,5 % en 2020.

L'investissement des entreprises progresserait pour la sixième année consécutive, du fait de la dynamique des profits (stimulés en 2019 par la bascule CICE / baisses de charges), d'un climat des affaires en amélioration (à mesure que s'estompent les effets négatifs de la crise sociale) et de conditions de financement très favorables. Les mesures mises en place depuis 2014 (et renforcées depuis), visant à redresser la compétitivité coût et qualité via un allègement des charges, ont permis aux entreprises de redresser leurs marges et donc de dynamiser leurs investissements. Après une hausse 3,2% en 2018, l'investissement des