Credit Agricole de la Touraine et du Poitou : Avis financier du 30/07/2018

DES ÉQUIPES MOBILISÉES POUR STIMULER LES PROJETS DE

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Résultats au 30 juin 2018 (Communiqué diffusé le 30 juillet 2018)

+4,5% d'encours de crédit pour accompagner les projets de l'Indre-et-Loire et de la Vienne

L'activité commerciale est dynamique avec 495 m€ de nouveaux projets habitat financés entrainant un gain de +0,2 point de part de marché depuis le début de l'année (donnée à fin mai). Les projets du quotidien (réalisation de travaux, acquisition d'une voiture) ont également été soutenus par 105 m€ de nouveaux prêts à la consommation. Enfin, 315 m€ ont accompagné le développement des professionnels, agriculteurs, entreprises etcollectivités publiques du territoire.

Le refinancement en circuit court de ces projets du territoire est assuré par la collecte bilan qui progresse de +5,7% en 1 an. La collecte globale, incluant l'assurance-vie et les titres, s'élève à 14,1 md€, avec une diversification en unités de compte des contrats d'assurance vie.

(en M€) Juin 2017 Juin 2018 Evol. Encours de collecte globale (bilan, assurance vie et titres) Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 13 592 8 238 14 085 8 711 +3,6% +5,7% Encours de crédits (réintégration de 230 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 9 352 9 775 +4,5%

En écho à la dynamique des crédits, 11 160 nouveaux contrats d'assurances habitation et automobile ont été ouverts, portant à 229 750 le nombre total de contrats d'assurances de biens et de personnes.

Ainsi, avec 10 900 nouveaux clients sur le semestre, le fonds de commerce s'accroît et la relation client s'intensifie sur l'ensemble de l'offre notamment grâce au programme de reconnaissance de la fidélité, dont bénéficient 122 200 ménages et plus de 17 700 professionnels.

Un résultat solide marqué par des efforts de réduction des coûts futurs de refinancement

La marge d'intérêt client est stabilisée grâce notamment à la croissance des encours de crédit. Elle est toutefois marquée par la volonté de continuer à préparer l'avenir : 16,5 m€ d'indemnités (soultes) ont été payées en 2018 (contre 11,2 m€ à fin juin 2017) pour alléger les coûts futurs de refinancement.

Les charges baissent de 0,5% malgré les investissements continusréalisés dans le réseau d'agences, le digital et le renforcement de la force de vente.

À 7,0 m€ à fin juin 2018, le coût du risque a été divisé par plus de2 sur la période avec une baisse de -0,32 point du poids desencours en défaut en 1 an (2,69% au 30 juin 2018), pour un tauxde couverture par les provisions maintenu à 66,4%.

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Juin 2017 Juin 2018 Evol. Produit net bancaire Produit net bancaire hors soultes 155,5 166,7 144,8 161,3 -6,9% -3,2% Charges générales d'exploitation -87,6 -87,1 -0,5% Résultat brut d'exploitation 67,9 57,7 -15,1% Résultat net social 38,4 38,5 +0,2%

Le résultat net social est stable à 38,5 m€ après une dotation de4,4 m€ au Fonds pour Risques Bancaires Généraux, dont la neutralisation explique principalement l'évolution plus forte du résultat net en normes internationales (+2,8%).

Enfin, la structure financière est renforcée : les fonds propres consolidés dépassent les 2 Md€ sous l'effet notamment de la première application de la norme IFRS 9 et le ratio de solvabilité s'établit à 16,6% sur le 1er trimestre. Le Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) était coté à 111,08€ à fin juin 2018 (+15% en 1 an).

Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Juin 2017 Juin 2018 Evol. Capitaux propres 1 785 2 057 +15,2% Résultat net part du Groupe 48,2 49,5 +2,8%

Une proximité humaine renforcée et des solutions concrètes et innovantes au service des clients et sociétaires

Pour encore plus de conseil et d'expertise, la qualification et le nombre de conseillers en contact avec la clientèle s'accroît : depuis fin 2015, 46 postes de conseillers ont été créés pour les professionnels, les agriculteurs et la gestion patrimoniale. Ainsi, suite à l'ouverture d'une nouvelle agence à Tours, plus de 1000 conseillers assurent une proximité immédiate dans les 140 points de vente du territoire.

Dans le même temps, l'utilisation de la banque en ligne pour les opérations du quotidien continue de se développer avec plus de 3,8 millions de connexions par mois. De nouvelles solutions concrètes et digitales voient également le jour : 5,1 m€ des financements ont été accordés entièrement en ligne avec la nouvelle offre « Prêt Express Professionnels » pour répondre à des besoins de trésorerie ou d'investissements en matériels.

Au total, avec une proximité renforcée et des services innovants et toujours plus adaptés, les 863 élus mutualistes et 1500 salariés sont mobilisés pour faire la différence pour la Touraine et le Poitou en banque, assurance et immobilier.

Résultats arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2018. Examen limité des comptes semestriels consolidés résumés en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l'espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : Second Marché - ISIN FR0000045304