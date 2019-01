Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Siège social: 18 rue Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers

399 780 097 207 R.C.S. Poitiers

Paris, le 2 janvier 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 734 titres

800 809,64 € en espèces

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



2 983 titres

1 371 051,97 € en espèces

o0o

