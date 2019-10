Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Information financière du 3ème trimestre 2019

Agir chaque jour dans l’intérêt de

l’Indre-et-Loire et la Vienne

Information financière du troisième trimestre 2019

(Communiqué diffusé le 28 octobre 2019)





La banque deux fois verte qui se développe en assurance et immobilier





Sur un marché local en croissance, plus de 1,4 md€ ont été décaissés en 9 mois pour financer les projets du territoire. Les nouveaux crédits à la consommation ont cru de plus de 18% à 185 m€. Les professionnels, entreprises et collectivités locales ont été accompagnés pour près de 300 m€ et Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit agricole, avec son réseau de 36 agences immobilières, a accru son chiffre d’affaires de 12 %.

(en M€) Sept. 2018 Sept. 2019 Evol. Encours de crédits (réintégration de 411,5 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 9 886 10 225 +3,4% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 14 186







8 845 14 697







9 372 +3,6%







+6,0%

La caisse régionale, banque deux fois verte, impulse la transition énergétique. Ainsi, depuis le début de l’année, une douzaine d’installations photovoltaïques ont été financées. Au total l’encours de financement vert s’élève à 300 m€ et les nouveaux prêts à l’agriculture ont progressé de 14% avec 133 m€.

L’encours de collecte globale progresse de 4,4% à 14,7 mds€ dont 9,3 mds€ de collecte bilan qui finance l‘économie locale en circuit court. Avec 230 m€ de souscriptions (+35%), l’assurance-vie reste privilégiée par les clients.

15 500 nouveaux clients ont rejoint les 530.000 clients depuis le début d’année. En intensifiant leur relation en banque, assurance et immobilier, ils rejoindront le programme de reconnaissance de la fidélité CAvantages (près de 129 000 ménages et plus de 18 000 professionnels) avec des avantages bancaires (bon d’avoir de 30€, remise sur les taux de crédits et frais de chargement assurance-vie notamment) et extra-bancaires issus des plus de 200 partenariats locaux (invitations à des évènements culturels et sportifs ou remises de prix chez des partenaires).





Préparer l’avenir, renforcer les moyens avec un résultat maintenu





Comptes individuels en normes françaises (en M€) Sept 2018 Sept. 2019 Evol. Produit net bancaire 211,4 220,6 +4,4% Produit net bancaire hors soultes 228,8 225,5 -1,4% Charges générales d’exploitation -130,7 -135,6 +3,8% Résultat brut d’exploitation 80,7 85,0 +5,4% Résultat net social 53,8 54,5 +1,3% Comptes consolidés en normes IFRS

(en M€) Sept. 2018 Sept. 2019 Evol. Capitaux propres 2 077 2 142 +4,1% Résultat net part du Groupe 67,1 65,6 -2,3%

Le Produit Net Bancaire progresse de +9,2 m€ du fait des coûts d’allégement des refinancements futurs (incidence de +12,6 m€ par rapport à 2018). Les commissions progressent de +2,2 m€ sur le trimestre comparé au 3ème trimestre 2018 grâce à la souscription d’assurances et de cartes.

Les charges générales d’exploitation augmentent (+3,8%) sous l’effet des investissements technologiques et du renforcement des efforts de formation.

Les encours en défaut diminuent de 0.32 pt sur 1 an à 2,30 % pour un taux de couverture de 65,9% (+0.2 pt sur 1an). Le coût du risque est ainsi maîtrisé à 8,7 m€ tout en intégrant des efforts de couverture des risques futurs. Au total, ces provisions et le fonds pour risques bancaires généraux ont été renforcés de 8,0 m€ à 183,2 m€ et les provisions spécifiques à l’épargne logement croissent de 3,3 m€ à 14,1 m€.

Le résultat net social est en hausse de +1,3% à 54,5 m€. Le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s’élève à 65,6 m€ (-2,3%).

Signe de solidité financière, les fonds propres sont en hausse à 2,1 mds€ et le ratio de solvabilité s’élevait à 19,2% au 30 juin 2019.

Le Certificat Coopératif d’Investissement était coté à 125,50 € à fin septembre (+21,5 % en 1 an).





Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou agit chaque jour dans l’intérêt de chaque client et sociétaire





Le crédit agricole de la Touraine et du Poitou a fait le choix d’être une entreprise de proximité, en banque, assurance et immobilier, privilégiant une relation globale de long terme auprès de chaque client et sociétaire. Pour y parvenir, le Plan à Moyen Terme TEAM 2021 mobilise 852 administrateurs, 284.000 sociétaires, plus de 1 500 salariés, avec des moyens dédiés dans les domaines localement porteurs de la transition énergétique et du tourisme.

Le réseau de proximité, fort de 140 points de vente, anime déjà 500 partenaires spécialisés (constructeurs, promoteurs, agences immobilières) pour développer les prescriptions croisées sur le territoire du premier financeur de l’Indre-et-Loire et de la Vienne.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 25 octobre 2019

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : Second Marché – ISIN FR0000045304

