Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30/06/2018

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Ce document comprend :

La DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL

Le RAPPORT d'ACTIVITE sur le premier semestre 2018

Les COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES au 30 juin 2018

Le RAPPORT des COMMISSAIRES aux COMPTES sur l'information financière semestrielle

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou vous informe que son rapport financier semestriel à la date du 30 juin 2018 est consultable sur son site internet : www.ca-tourainepoitou.fr, dans la rubrique « informations réglementées ».

