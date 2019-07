Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Résultats au 30 juin 2019

AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DES CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ EN TOURAINE ET EN POITOU

Résultats au 30 juin 2019 (Communiqué diffusé le 29 juillet 2019)





Plus de 10 milliards d’euros de crédit





(en M€) Juin 2018 Juin 2019 Evol. Encours de crédit

(réintégration de 411 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 9 775 10 096 3,3% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)



Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne) 13 969







8 711



14 603







9 339 4,5%







7,2%

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a dépassé le seuil de 10 Mds d’euros d’encours de crédit, pour plus de 318 000 projets accompagnés, grâce aux 889 M€ décaissés ce semestre.

Les projets des particuliers, en habitat ou en financement de consommation, ont été soutenus à hauteur de 598 M€. En parallèle 291 M€ ont été décaissés pour les professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités du territoire.

Le financement est largement assuré par l’épargne de bilan collectée localement qui progresse de +7,2% en 1 an pour une collecte globale, incluant l’assurance-vie et les titres, qui s’élève à 14,6 Mds€.

Pour se prémunir au quotidien, la clientèle a souscrit plus de 12 700 nouveaux contrats d’assurances habitation et automobile (+14%) portant à 235 385 le nombre total de contrats d’assurances de biens et de personnes. Ces évolutions ont été portées par la mise en place de la nouvelle organisation commerciale adoptée en 2018 qui a visé à réduire les échelons hiérarchiques et à renforcer les équipes en contact avec la clientèle notamment professionnelle ou patrimoniale.

Ainsi, 10 590 nouveaux clients ont été accueillis sur le semestre et la relation avec l’ensemble de la clientèle s’est intensifiée, encouragée par le programme de fidélité (cavantage-tp.fr) dont bénéficient 126 991 ménages et 17 090 professionnels.





Une solidité financière renforcée par des résultats conformes aux prévisions





Au 30 juin, le Produit net bancaire croît de 8,2% en raison du niveau moins élevé qu’en 2018 (-14 M€) des indemnités payées au premier semestre pour alléger les coûts de refinancements futurs. Hors cet effet, la marge d’intérêt clientèle se contracte de 3,9 M€. Elle est compensée par le redressement des marchés financiers et la contribution favorable du Groupe à travers les dividendes reçus (26 M€).

L’engagement de plafonnement des frais pour la clientèle fragile et un surplus de sinistralité en assurance de biens pénalisent les commissions (-3 M€) bien que les revenus issus de la monétique progressent ainsi que ceux de l’assurance-vie qui bénéficient de l’attrait de la clientèle pour cette forme d’épargne.

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Juin 2018 Juin 2019 Evol. Produit net bancaire 144,8 156,6 +8,2% Produit net bancaire hors soultes 161,3 159,1 -1,4% Charges générales d’exploitation -87,1 90,5 +3,8% Résultat brut d’exploitation 57,7 66,2 +14,7% Résultat net social 38,5 39,0 +1,3% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Juin 2018 Juin 2019 Evol. Résultat net part du Groupe 49,5 49,3 -0.4% Capitaux propres 2 058 2 117 +2,9%

Les charges générales d’exploitation augmentent de 3,8%, sous l’effet ponctuel des investissements technologiques et d’embauches anticipées de conseillers à former avant de remplacer les départs à la retraite.

Le coût du risque s’établit à 7,9 M€ (+0,9 M€) avec une nouvelle baisse des encours en défaut de 0,27 pt à 2,37% pour un taux de provisionnement à 65,5%.

Le résultat net social progresse de +1,3% à 39,0 M€ après 6,6 M€ dotés au Fonds pour risques bancaires généraux. Le résultat net consolidé (IFRS) de 49,3 M€ (-0,4%) renforce les fonds propres consolidés à 2,1 Mds€, pour un ratio de solvabilité de 18,3% au 1er trimestre.

Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) s’établissait à 115 € au 30 juin 2019, en hausse +3,5% sur un an.





Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou agit chaque jour dans l’intérêt des clients et de la société





Le Plan à Moyen Terme TEAM 2021 mobilise déjà 852 administrateurs, représentant des 283.000 sociétaires, plus de 1 500 salariés et des partenaires avec déjà plus de 500 prescripteurs dont 36 agences immobilières Square Habitat sur le territoire du premier financeur de l’Indre-et-Loire et de la Vienne.

La Caisse régionale s’inscrit pleinement dans le projet du Groupe présenté en juin qui vise notamment à amplifier la relation avec toutes les clientèles et à développer l’investissement en faveur de la transition énergétique. L’innovation du Groupe est portée au cœur des territoires grâce au test sur l’Indre et Loire de la carte bancaire sans contact à authentification par empreinte digitale. Cette nouveauté s’ajoutera aux services digitaux déjà utilisés par les clients comme l’application Ma Banque qui a séduit plus de 124 000 utilisateurs (+16 000 sur le semestre) tout en maintenant un réseau de proximité fort de 140 points de vente et 197 distributeurs de billets pour faire la différence pour la Touraine et le Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 26 juillet 2019. Examen limité des comptes semestriels consolidés résumés en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : Second Marché – ISIN FR0000045304

