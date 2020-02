Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier annuel

Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 31 Décembre 2019

Bois-Guillaume, le 7 Février 2020

La résilience de notre modèle qui place l’humain au cœur de la relation client

Plus de 31 100 nouveaux clients

En 2019, ce sont plus de 31 100 nouveaux clients particuliers et professionnels qui ont rejoint Crédit Agricole Normandie-Seine permettant à notre portefeuille de clients d’atteindre plus de 649 000 clients (+ 1,7 % en un an).

Grâce à son rayonnement mutualiste, la Caisse Régionale a conquis plus de 19 000 nouveaux sociétaires depuis le début de l’année, portant son portefeuille à plus de 216 000 sociétaires, soit 45% de nos clients éligibles.

3 milliards de nouveaux financements (+11,7%)

Avec ce niveau jamais égalé de réalisations, Crédit Agricole Normandie Seine a confirmé sa volonté d’accompagner ses clients dans l’ensemble de leurs projets. Les encours de crédit s’établissent à 13,9 Mds€ (+8,4% sur un an) et permettent de renforcer la part de marché* de 1,1pt sur un an, à 29,34%.

+7,1% de croissance des encours de collecte

La collecte atteint un encours record de 16,9 Mds€. Elle bénéficie du dynamisme de l’épargne bilan à 11,3Mds€ (+ 7,5 %), portée par la belle impulsion des DAV (+14,2%), des livrets (+ 8,5 %) et de l’épargne logement (+2,8%). La collecte hors bilan s’établit à 5,6 Mds€ et profite de la belle contribution de l’assurance-vie dont l’encours s’affiche à plus de 4,6 Mds€ (+ 5,5 %). La part de marché* collecte bilan, à 26,78% a progressé de 0,1 pt en une année.

415 000 contrats d’assurance (+3,2 %)

Avec la commercialisation de plus de 48 600 nouveaux contrats portant le portefeuille à plus de 313 000 contrats (+2,9%), l’assurance dommages continue d’être dans une excellente dynamique.

Le portefeuille d’assurances aux personnes continue également de progresser avec une croissance de 4,2% sur un an grâce à une production de près de 11 000 contrats.

Cette dynamique commerciale se retrouve aussi dans le domaine de la banque au quotidien avec le développement du portefeuille cartes de +2,6 %.

*Parts de marché à fin Novembre 2019

Résultats financiers

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 7 Février 2020 les comptes individuels et consolidés au 31 Décembre 2019.

·Base individuelle

Le Produit Net Bancaire s’élève à 343,7 M€ en retrait de 3 % sur un an. Malgré une activité commerciale record, dans tous les domaines, le PNB reste impacté par le contexte de taux défavorable associé à des éléments exogènes : une dotation de 8 M€ de Provision Epargne Logement et un jeu des boni/mali sur les assurances défavorable entre 2018 et 2019 (-3,8 M€). Le PNB fonds propres s’établit à 50,3 M€, en progression de 18,8 % grâce à la bonne tenue des marchés en 2019 et à l’augmentation des dividendes du Groupe Crédit Agricole (Sacam mutualisation et SAS Rue La Boétie).

Les charges de fonctionnement nettes s’établissent à 227,7 M€, en progression de 1,6% sur un an. Elles reflètent la poursuite des investissements technologiques, humains et immobiliers engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale.

Le coût du risque s’établit à 2 M€ en retrait de 0,4 M€ sur un an. Cette baisse est concomitante à celle du taux de CDL (1,38% en Déc 2019 vs 1,41% vs Déc 2018), traduisant une amélioration continue de la qualité du portefeuille des crédits. Le taux de défaut en principal à 1,42% illustre une bonne maitrise des risques crédit inférieure à la moyenne sectorielle.

Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social s’élève à 91,2 M€ en retrait de 11,5 % sur un an.

·Base consolidée

Le Produit Net Bancaire s’établit à 346,9 M€ en retrait de 0,07 % sur un an. L’évolution des charges de fonctionnement entraine une baisse du Résultat Brut d’Exploitation de 3,52 % à 117,1 M€.

Le résultat net s’inscrit à 86 M€ en retrait de 2,75 % sur un an.

Endettement

La Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Au 31 décembre 2019, les ressources clientèle représentent 42.90 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 28,9 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché CT 5,4 %. »

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/12/2019

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée Déc-18 Déc-19 Evol Déc-18 Déc-19 Evol Produit Net Bancaire 354,5 343,7 -3,04% 347,1 346,9 -0,07% Charges de Fonctionnement -224,1 -227,7 1,60% -225,8 -229,8 1,79% Résultat Brut d'Exploitation 130,4 116,0 -11,02% 121,4 117,1 -3,52% Résultat Net 103,0 91,2 -11,42% 88,4 86,0 -2,75%

Le CCI

Au 31 Décembre 2019, le cours du CCI du Crédit Agricole de Normandie-Seine s’affiche à 158,5 € en progression de 21,9 % par rapport au 31 Décembre 2018.

Le Conseil d’administration de la Caisse Régionale proposera à l’Assemblée Générale statutaire de rémunérer ses détenteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement à hauteur de 4,52 euros par titre détenu soit un rendement de 2.85% sur la base du cours au 31 Décembre 2019.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 20,93% (au 31 Décembre 2019).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 114,44 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

Perspectives

Malgré un contexte économique et social adverse, la résilience du modèle Crédit Agricole Normandie-Seine permet d’envisager avec confiance et optimisme, les grands défis à venir, tant technologiques, humains que sociétaux.

2020 sera le point d’étape du projet d’entreprise « Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie Seine » et portera les enjeux stratégiques à 2025.

Agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de son territoire, en accompagnant et en protégeant tous les projets de ses clients, qu’ils soient particuliers, agriculteurs, commerçants ou entrepreneurs, telle est la raison d’être du Crédit Agricole Normandie Seine.

