Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 septembre 2018

Poursuite de la forte dynamique de développement, PNB et résultat en hausse

Paris, le 5 novembre 2018.

Le Conseil d'Administration s'est réuni ce lundi 5 novembre pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle.

Une forte dynamique d'activité

Depuis le début de l'année, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a conquis plus de 70 000 clients Particuliers, tout en maintenant le cap sur la satisfaction clientèle(1).

Le succès du développement du crédit ne se dément pas, avec des réalisations habitat supérieures à celles des 9 premiers mois de l'année record 2017. Les encours progressent de plus de 20% sur l'habitat et les Entreprises. Avec des encours en augmentation de +5,9% sur un an, la dynamique de collecte de capitaux reste très active, notamment auprès de la clientèle des Entreprises et des institutionnels.

La Caisse Régionale poursuit l'équipement personnalisé de ses clients, avec des progressions sur un an à deux chiffres pour les cartes premium et les comptes à composer sur la clientèle des Professionnels.

Une progression soutenue du PNB et du résultat

La chronique du PNB à fin septembre (794,6 M€) est marquée par la perception anticipée d'un dividende intragroupe. Même retraité de cet élément spécifique, le PNB affiche une progression soutenue de 3,9%, grâce à la forte dynamique d'activité. Celle-ci fait plus que compenser la baisse des indemnités de remboursement anticipé perçues de la clientèle, le retour à un cycle de dotation de la provision épargne logement dans un contexte de taux légèrement haussier, et l'allongement de la durée de refinancement.

L'augmentation des frais généraux reflète principalement l'impact du recrutement de nouveaux conseillers initié en 2017, en lien avec notre modèle de distribution plaçant l'agence au coeur de la relation client.

Le RBE progresse de façon régulière (+5,8% après retraitement), du fait de l'augmentation du PNB plus rapide que celle des charges.

Le coût du risque rapporté aux encours s'établit à 11 points de base, avec un taux de créances dépréciées sur encours brut toujours très faible à 0,9%, et un niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises de 165 %, stable sur le dernier trimestre.

Au final, le résultat net part du groupe s'établit à 243,3 M€, en progression de 13,7% par rapport aux trois premiers trimestres de 2017. Le résultat retraité affiche une progression robuste de +5,0%.

Une situation financière solide

Avec des fonds propres renforcés, un ratio de solvabilité estimé de 18,2%, et un ratio crédit collecte maîtrisé de 113%, les fondamentaux financiers robustes continuent d'accompagner le développement.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France, acteur de son territoire

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France a publié son premier baromètre du Logement. L'étude révèle le budget que les Franciliens allouent à leurs projets immobiliers et leurs choix géographiques. Cette initiative confirme son rôle d'expert majeur sur le marché immobilier francilien.

Avec le lancement de la nouvelle offre d'assurance réservée aux conducteurs des deux-roues, la banque mutualiste répond à un besoin fort de la population francilienne, grâce à l'augmentation de la protection corporelle du conducteur.

Crédit Agricole d'Ile-de-France Mécénat vient de signer sa participation au projet d'agrandissement et de muséographie du château de Dourdan.

Retrouvez toute l'actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.

ACTIVITÉ

(en milliards d'euros) 30/09/2017 30/09/2018 Encours de collecte* 61,6 65,2 +5,9% Encours de crédit 33,0 39,1 +18,5% Total capitaux gérés 94,6 104,3 +10,3%

* bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d'euros) 9M 2017 9M 2018 Produit Net Bancaire 745,4 794,6 +6,6% PNB retraité* 745,4 774,2 +3,9% Frais Généraux 411,1 422,5 +2,8% Résultat Brut d'Exploitation 334,4 372,0 +11,3% Résultat Net, Part du Groupe 214,1 243,3 +13,7% RNPG retraité* 214,1 224,7 +5,0% Coefficient d'exploitation 55,1% 53,2%

* retraité d'un élément spécifique, cf. annexe 1

FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/09/2017 30/09/2018 Ratio de solvabilité 18,9% 18,2%* Fonds propres en M€ 5 430 6 073 +11,8% Total bilan en M€ 43 760 50 496 +15,4% Ratio Crédit Collecte 104,1% 113,0% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 1,0% 0,9%

* estimation



(1) Indice de Recommandation Client en progression de 10 points sur un an glissant

ANNEXE - indicateurs alternatifs de performance

1. Passage des résultats consolidés publiés aux résultats consolidés retraités de la perception du dividende de la SACAM Mutualisation en septembre 2018 (vs. en octobre 2017)

en M€ 9M 2017 9M 2018 élément spécifique : dividende SACAM Mutualisation Impact brut Impact en RNPG Impact brut Impact en RNPG Impact en PNB - - 20,4 20,0 Impact en frais généraux - - -2,0 -1,3 Impact en coût du risque - - - - Impact en résultat net sur actifs immobilisés - - - - Impact en impôts - 0,2 Impact en résultat net - 18,7 Impact en RNPG - 18,7

2. Le coefficient d'exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire

3. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l'épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations

4. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables

5. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit yc. FRBG et l'EL bâlois



Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations Financières (accès gratuit et illimité pour les Particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

