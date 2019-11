Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 septembre 2019

POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE D’ACTIVITÉ

DES REVENUS RÉSILIENTS DANS UN CONTEXTE DE TAUX DÉFAVORABLE

Paris, le 6 novembre 2019.

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mercredi 6 novembre pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle au 30 septembre 2019.

> Plus de 71 000 nouveaux clients particuliers et des encours crédits + collecte dépassant les 110 milliards d’euros

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France poursuit son ambition de conquête dans un contexte de développement du crédit toujours soutenu. Avec 5,9 milliards d’euros financés sur les 9 premiers mois de l’année, la production de crédit habitat s’inscrit dans la continuité de celle de 2018. Au total, les encours de crédit maintiennent une trajectoire à deux chiffres (+11,5% sur un an glissant). La collecte continue de progresser sur un rythme régulier (+5,7%), particulièrement marqué sur la collecte de bilan (+8,9%).

Dans ce contexte d’activité soutenue, l’équipement personnalisé des clients se poursuit, avec une dynamique particulièrement marquée sur les assurances, et des indices de satisfaction toujours parmi les meilleurs de la Place.

> Un PNB résilient malgré une nouvelle baisse des taux

Le PNB s’établit à 788,7 M€, en légère contraction sur un an. L’effet positif de la forte dynamique d’activité est à nouveau dilué par le contexte de taux défavorable et par de nouvelles dotations à la provision épargne logement.

L’évolution maîtrisée des frais généraux reflète principalement l’augmentation des volumes d’activité et des charges informatiques.

Le coût du risque évolue peu : la dotation nette annualisée représente 11 bp des encours (vs. 12 bp à fin septembre 2018). Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau toujours très faible de 1,0%. La Caisse Régionale applique une gestion du risque de crédit prudente, avec un niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises dans les comptes consolidés de 151% (vs. 134% au 30 septembre 2018).

Le résultat net consolidé du trimestre s’établit à 231,7 M€, en recul de -4,8%.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de solvabilité estimé de 18,7% en progression de 0,5 point sur un an, et un ratio crédit collecte maîtrisé de 116,7%, la Caisse Régionale poursuit la dernière année de son plan stratégique « Osons 2020 ! » en s’appuyant sur une structure financière extrêmement solide.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, un partenaire pour le développement des projets de tous les Franciliens

Grâce au partenariat entre la banque et Initiative Ile-de-France, premier réseau associatif francilien d'accompagnement, de financement et d'hébergement des entrepreneurs, de nombreux professionnels de santé ont déjà été accompagnés en moins d’un an par le Prêt Santé Initiative. L’objectif de ce partenariat est de soutenir les professionnels médicaux et paramédicaux et de renforcer l'offre médicale en impulsant des initiatives locales.

Dans le même esprit, le Crédit Agricole d’Ile-de-France en collaboration avec RAISE continue d’accompagner de nombreuses nouvelles start-up franciliennes.

Dans le prolongement du soutien qu’elle apporte aux jeunes talents du territoire via son fonds de dotation, la Caisse Régionale va encore plus loin en lançant « Révèle ton talent, by Crédit Agricole d’Ile-de-France ». Ce concours, lancé en partenariat avec CNews et Clique TV, est destiné aux jeunes passionnés, créateurs et artistes entrepreneurs de demain qui font bouger leur région. Les gagnants accéderont à des conseils d’experts et remporteront une dotation matérielle pour concrétiser leur projet.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/09/2018 30/09/2019 Encours de collecte(1) 65,2 68,9 +5,7% Encours de crédit 39,1 43,6 +11,5% Total encours crédits + collecte 104,3 112,5 +7,9%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 9M 2018 9M 2019 Produit Net Bancaire 794,6 788,7 -0,7% Frais Généraux 422,5 431,3 +2,1% Résultat Brut d’Exploitation 372,0 357,5 -3,9% Résultat Net, Part du Groupe 243,3 231,7 -4,8% Coefficient d’exploitation 53,2% 54,7%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/09/2018 30/09/2019 Ratio de solvabilité(2) 18,2% 18,7%(3) Capitaux propres en M€ 6 073 6 240 +2,7% Total bilan en M€ 50 496 56 843 +12,6% Ratio Crédit Collecte 113,0% 116,7% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 0,9% 1,0%

(1) bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients

(2) ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% en 2019

(3) estimation

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois

